DIRETTA/ Pergolettese Renate streaming video tv: tanti precedenti con pochi gol

DIRETTA PERGOLETTESE RENATE: I TESTA A TESTA

I testa a testa tra Pergolettese Renate non hanno mai regalato tanti gol. Infatti, il massimo che si è visto in questi dieci anni, è stato un 2-1 in favore dei gialloazzurri datato 2022 con le reti di Possenti per le Pantere e Mazzarani-Moreo per la rimonta della Pergo. Questo non è stato però il precedente più recente essendoci stato un remake qualche mese più tardi, terminato 0-0. Per il resto tante vittorie di misura o pareggi tra Coppa Italia Serie C e campionato.

DIRETTA/ Lecce Udinese Primavera (risultato finale 1-0): Corfitzen blinda il primato!

Se andiamo ad analizzare i precedenti in casa Pergolettese, non si può dire che i gialloazzurri hanno fatto valere il fattore interno. A parte il 2021, quando vinsero tra le mura amiche per 1-0 in virtù del timbro di Fonseca, nelle tre partite precedenti ha sempre e solo vinto il Renate senza mai subire gol, due 1-0 e un 2-0. quello del 2020 con Kabashi e Giovinco in rete. (aggiornamento di Christian Attanasio)

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: in campo al Via del Mare!

PERGOLETTESE RENATE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pergolettese Renate non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Pergolettese Renate sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Lecce Torino (risultato 0-0) streaming video tv: si rivede Radonjic, via!

PERGOLETTESE RENATE: PARTITA COMBATTUTA

Pergolettese Renate, in diretta alle ore 14.30 di domenica 12 marzo 2023 allo Stadio comunale Giuseppe Voltini di Crema, è una gara valida per la 31° giornata del girone A di Serie C. Ci si gioca tanto questo pomeriggio tra due squadre reduci da un periodo tra luci e ombre e con obiettivi diversi.

La Pergolettese condivide il quindicesimo posto con il Mantova a quota 35 punti, frutto di nove vittorie, otto pareggi e tredici sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivato il pareggio per 1-1 contro il Pordenone. Il Renate, invece, è sesto con 45 punti, frutto di dodici vittorie, nove pareggi e nove sconfitte. I nerazzurri nell’ultimo turno sono stati sconfitti 1-4 dalla Feralpisalò.

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE RENATE

Qualche nodo da sciogliere per gli allenatori di Pergolettese e Renate, andiamo a conoscere le probabili formazioni del match. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il 3-5-2: Soncin, Tonoli, Arini, Piccinini, Bariti, Figoli, Artioli, Varas, Villa, Iori, Guiu. Passiamo adesso ai nerazzurri, schierati con il consueto 4-3-3: Drago, Ermacora, Silva, Angeli, Colombini, Baldassin, Esposito, Nelli, Ghezzi, Artistico, Sorrentino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

A pochi minuti dal fischio d’inizio della diretta Pergolettese Renate è tempo di andare a conoscere le quote per le scommesse del match. Prendiamo spunto dai numeri di Eurobet: la vittoria della Pergolettese è a 2,65, il pareggio è a 2,95, mentre il successo del Renate paga 2,70. Non si profila una gara con molte reti: Under 2,5 a 1,55 e Over 2,5 a 2,25. Più equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente 1,90 e 1,82.

© RIPRODUZIONE RISERVATA