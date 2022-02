DIRETTA/ Pergolettese Seregno video streaming tv: la storia del derby lombardo

DIRETTA PERGOLETTESE SEREGNO: TESTA A TESTA

Nel parlare della diretta di Pergolettese Seregno dobbiamo dire che questa partita ha non pochi precedenti; sono però soltanto 7 quelli andati in scena nel nuovo millennio, e sei di questi hanno avuto la Serie D come contesto. Cremaschi e brianzoli sono stati avversari per tre campionati consecutivi in quarta divisione: due vittorie a testa e due pareggi (entrambi per 0-0, entrambi al Voltini e dunque in casa della Pergolettese), un bilancio dunque in perfetto equilibrio con una differenza appena accennata, ovvero il fatto che le vittorie della Pergolettese sono arrivate entrambe fuori casa mentre il Seregno è riuscito a vincere una volta nel proprio stadio.

Il successo esterno dei brianzoli è quello del novembre 2015, marcatore Janos Szekely; la Pergolettese ha battuto l’avversario odierno nel novembre 2016 per l’ultima volta, mentre va ricordato che lo scorso 29 settembre la formazione brianzola aveva ottenuto un clamoroso 5-0 al Ferruccio, schiantando i cremaschi con una partita perfetta. Nel primo tempo erano arrivati i gol di Andrea Gemignani e Iacopo Cernigoi; nella ripresa il Seregno aveva dilagato, la punizione di Sabino Signorile era stata seguita dal tiro da fuori di Andrea Cocco e dal contropiede con cui Cernigoi aveva timbrato la sua doppietta personale. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PERGOLETTESE SEREGNO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pergolettese Seregno non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Pergolettese Seregno, in diretta sabato 5 febbraio 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Danilo Martelli di Mantova sarà una sfida valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C. Punti salvezza già in ballo tra due squadre che sono divise solamente da una lunghezza in classifica. 25 punti per la Pergolettese sestultima, un solo punto fuori dalla zona play off che parte dai 24 punti del Seregno al quartultimo posto, con questa sfida che potrebbe pesare dunque molto anche come scontro diretto.

Entrambe le squadre sono state sconfitte nell’ultimo turno di campionato. Pergolettese ko in casa contro il Padova, Seregno battuto 3-1 dalla Feralpisalò. All’andata i brianzoli hanno vinto in goleada contro la Pergolettese con un eloquente 5-0, probabilmente la migliore prestazione stagionale del Seregno, il 26 marzo 2017 in Serie D le due formazioni si sono affrontate in Serie D per l’ultima volta a Crema, 0-0 il risultato del match.

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE SEREGNO

Le probabili formazioni della diretta Pergolettese Seregno, match che andrà in scena al Giuseppe Voltini di Crema. Per la Pergolettese, Stefano Lucchini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Galeotti; Nava, Alari, Lambrughi, Villa; Zennaro, Arini, Girelli; Bariti, Scardina, Vitalucci. Risponderà il Seregno allenato da Alberto Mariani con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Tozzo; Solcia, Rossi, Galeotafiore; Gemignani, Raggio Garibaldi, Marino, Vitale, Valeau; Cortesi, Cocco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pergolettese Seregno al Giuseppe Voltini di Crema, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Pergolettese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Seregno, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.

