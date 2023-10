DIRETTA/ Pergolettese Trento video streaming tv: lombardi ok nei precedenti (Serie C, 14 ottobre 2023)

DIRETTA PERGOLETTESE TRENTO: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Pergolettese Trento pone di fronte due formazioni che si sono affrontate ben sei volte all’interno della loro rivalità. Le due squadre si sono affrontate dal 2017 al 2023: sono ben quattro le volte in cui la formazione quest’oggi di casa ha avuto la meglio nei confronti del Trento. Ospiti allenati da Bruno Tedino che non hanno mai vinto nella loro storia contro la compagine di casa in maglia gialloblù. Nelle restanti due partite infatti sono arrivati in due pareggi. La prima volta che le due formazioni si sono trovate contro all’interno di un campo di calcio è stato nel 2017 con il risultato di 2-2; si trattava del campionato di serie D.

Gara di ritorno che vide vincere con scioltezza la Pergolettese, grazie a una roboante vittoria con il risultato di 0-4. La prima volta che queste due squadre si sono affrontate in un campionato professionistico è stato nell’ottobre del 2021 con il successo sempre della Pergolettese con il risultato di 1-2 grazie alla rete realizzata nel finale da Varas. Ne consegue un pareggio a reti bianche fino alle successive due sfide vinte ancora una volta dalla Pergolettese, rispettivamente con i risultati di 2-1 e 0-1. L’ultima sfida in ordine cronologico è stata quella del marzo di quest’anno terminata con il gol nel finale da parte dell’ex calciatore del Sassuolo Piccinini al minuto 84. (Marco Genduso)

PERGOLETTESE TRENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pergolettese Trento sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pergolettese Trento in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Pergolettese Trento, in diretta sabato 14 ottobre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Giuseppe Voltini di Crema, sarà una sfida valida per l’ottava giornata del campionato di Serie C. Scontro a metà classifica, la Pergolettese dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia è tornata alla vittoria nell’ultimo impegno disputato, andando ad espugnare il campo del Fiorenzuola ed evitando di farsi risucchiare nella parte bassa della classifica.

Il Trento è reduce da un pareggio interno senza reti in casa contro il Lumezzane, anche le Aquile erano reduci da tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia, assestandosi a una sola lunghezza di distanza dagli avversari di turno. Il 12 novembre 2022 la Pergolettese ha vinto col punteggio di 2-1 l’ultimo precedente interno in campionato contro il Trento, che nelle ultime 6 uscite tra Serie D e Serie C dal 2017 a oggi non ha mai battuto la formazione cremasca.

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE TRENTO

Le probabili formazioni della diretta Pergolettese Trento, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Voltini di Crema. Per la Pergolettese, Matteo Abbate schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Soncin; Tonoli, Arini, Piccinini; Bariti, Mazzarani, Artioli, Figoli, Felicioli; Caccavo, Guiu Vilanova. Risponderà il Trento allenat0 da Bruno Tedino con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Russo, Vitturini, Ferri, Garcia, Frosinini, Sangalli, Attys, Di Cosmo, Pasquato, Petrovic, Terrani.

PERGOLETTESE TRENTO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pergolettese Trento, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Pergolettese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l'eventuale successo del Trento, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.











