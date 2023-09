DIRETTA/ Pergolettese Triestina (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (Serie C, 19 settembre 2023)

DIRETTA PERGOLETTESE TRIESTINA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Cosa ci possono dire i precedenti per la diretta di Pergolettese Triestina? In epoca recente non molto, a dire la verità: le due squadre si sono affrontate solo sei volte nel terzo millennio, tra il 2011 e il 2023 e con i primi due incroci nel XXI secolo che sono già di oltre 10 anni fa. Comunque, in questo periodo la Triestina ha dominato: quattro vittorie e una sconfitta, con anche un pareggio. La Pergolettese non vince in casa contro gli alabardati dall’aprile 1980: si chiamava ancora Pergocrema, va infatti ricordato che i gialloblu hanno cambiato più volte la loro denominazione.

La Triestina, nonostante un campionato parecchio complicato, ha vinto entrambe le sfide della passata stagione: l’andata di metà dicembre con un 1-0 al Nereo Rocco, quando invece si era giocato al Voltini di Crema era finita 1-2 con le reti di Mattia Felici e Andrea Adorante. Un successo beffardo per la Pergolettese che, in vantaggio al minuto 82 con Matteo Saccani, si era fatta raggiungere sei minuti più tardi da Mattia Felici e poi ribaltare al 94’ dalla rete di Andrea Adorante. (agg. di Claudio Franceschini)

PERGOLETTESE TRIESTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Pergolettese Triestina sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pergolettese Triestina in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PERGOLETTESE TRIESTINA

Pergolettese Triestina, in diretta alle ore 18.30 di oggi, martedì 19 settembre 2023, sarà l’anticipo della quarta giornata del girone A di Serie C, che per il resto vivrà domani il suo primo turno infrasettimanale. Intanto però ci attende già oggi la diretta di Pergolettese Triestina, partita alla quale i padroni di casa giuliani arrivano con 4 punti in classifica dopo le prime tre giornate, nelle quali la Pergolettese ha già sperimentato tutti i possibili risultati, con il pareggio casalingo per 0-0 contro il Renate che ha fatto seguito a una vittoria e una sconfitta.

La Triestina invece ha già 6 punti in classifica, evidentemente grazie a due vittorie a fronte di una sconfitta: gli alabardati arrivano dal bel successo casalingo per 2-0 contro la Pro Vercelli di sabato scorso, un esame superato in maniera convincente per una Triestina che cerca un ruolo da protagonista nel nuovo campionato dopo la sofferenza decisamente eccessiva della scorsa stagione. Questi sono i temi che possiamo mettere in evidenza, poi però naturalmente sarà il campo ad emettere il suo verdetto tramite la diretta di Pergolettese Triestina…

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE TRIESTINA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per la diretta di Pergolettese Triestina. Mister Matteo Abbate potrebbe schierare la sua Pergolettese secondo il modulo 3-5-2 e con questi possibili undici titolari: Arini, Piccinini e Tonoli nella difesa a tre davanti al portiere Soncin; a centrocampo invece ecco una folta linea a cinque con Bariti, Artioli, Figoli, Mazzarani e Capoferri da destra a sinistra; infine, Guiu Vilanova e Caccavo potrebbero formare la coppia d’attacco della Pergolettese.

La risposta della Triestina dell’esperto tecnico Attilio Tesser potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-1-2 con Matosevic in porta, protetto dalla linea difensiva a quattro nella quale i titolari potrebbero essere Pavlev, Moretti, Malomo e Anzolin; ecco poi il centrocampo a tre che potrebbe essere formato da Vallocchia, Correia e Germano, infine la Triestina nel proprio reparto offensivo potrebbe schierare D’Urso come trequartista alle spalle dei due attaccanti Lescano e Redan.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, osserviamo anche quale potrebbe essere il pronostico per la diretta di Pergolettese Triestina secondo le quote offerte dall’agenzia PlanetWin. I padroni di casa partono leggermente favoriti e il segno 1 è quotato a 2,60 contro il 2,72 per il segno 2 in caso di vittoria della Triestina. L’ipotesi più remunerativa tuttavia è un pareggio, perché il segno X varrebbe 3,05 volte la posta in palio.

