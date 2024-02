Diretta/ Pergolettese Vicenza (risultato 0-0) streaming video tv: si va in campo! (Serie C 3 febbraio 2024)

DIRETTA PERGOLETTESE VICENZA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Sul campo da gioco fremono gli irrigatori per preparare al meglio la diretta di Pergolettese Novara, nel mentre che tutto si prepari nel migliore dei modi, diamo un’occhiata alle statistiche che accompagno le due squadre al tunnel: il 22% delle reti della Pergolettese arriva nei minuti 16-30, suggerendo una particolare risolutezza nella fase iniziale delle partite. Per quanto concerne il Vicenza invece, gli ospiti dimostrano una notevole percentuale nelle fasi finali, realizzando il 32% dei gol messi a segno fino ad ora negli ultimi quindici minuti di gioco.

Un dato da tenere d’occhio è il rendimento in trasferta del Vicenza, che non ha ottenuto vittorie nelle ultime 5 partite. Continuerà a piovere sul bagnato? Per quanto riguarda la percentuale di vantaggio all’intervallo, La Pergolettese chiude il primo tempo con una rete sopra nel 35% dei match, mentre gli ospiti nel 31%. Adesso passiamo la palla alle formazioni ufficiali di questa partita, la diretta di Pergolettese Vicenza sta per cominciare! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PERGOLETTESE VICENZA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Pergolettese Vicenza sarà visibile per tutti gli abbonati alla tv satellitare Sky, previo l’acquisto di un pacchetto calcio che sblocca i canali dal 201 in poi. Dove la partita infatti verrà trasmessa. In alternativa si potrà gustare questo atteso match sulla piattaforma di streaming online NowTv, con le stesse modalità di acquisto citate prima.

TESTA A TESTA

Qualche istante ci separa ancora dalla diretta di Pergolettese Vicenza, una gara che senza dubbio sarà entusiasmante proprio come gli scorsi precedenti tra le due squadre. Nel mentre aspettiamo che l’arbitro fischi il calcio di inizio, vediamo insieme se la storia ha una favorita oppure no. Le sfide passate tra Pergolettese e Vicenza hanno delineato un quadro di confronti marcati da una leggera supremazia per gli ospiti. Su un totale di tre incontri, il Vicenza ha conquistato due vittorie. Nella scorsa stagione, le due squadre hanno condiviso un pareggio che per il momento è l’unico della loro storia, risultato esatto: 0-0.

La più recente sfida tra Pergolettese e Vicenza è andata in scena lo scorso anno, a settembre e si è conclusa con una vittoria di misura per gli ospiti di oggi, il punteggio finale recita 1-0. La rete decisiva di De Maio ha regalato il successo al Vicenza, suggellando un capitolo significativo nella loro rivalità. Vediamo se la pagina che andremo a scrivere di storia confermerà o ribalterà un risultato ancora tutta da vivere! (agg. Gianmarco Mannara)

LA PRESENTAZIONE

Speriamo che non abbiate preso impegni per questo sabato pomeriggio perché tra poco, alle 18.30, inizierà la diretta di Pergolettese Vicenza, valida per la 24ª giornata del Girone C di Serie C del campionato italiano di calcio. La squadra di casa, reduce da un pareggio contro la Triestina, cercherà di risalire la classifica dopo essere scivolata al 15º posto. Il Vicenza invece, pur provenendo da un pareggio contro la Virtus Verona, si mantiene saldamente in zona playoffs ma non sono ammessi ulteriori passi falsi.

La Pergolettese dovrà fare di necessità virtù e cercare punti preziosi sfruttando il clima dei propri tifosi, non a caso nella prima parte del campionato in questo stadio era difficile portare a casa il triplice bottino. Vero è che se il Vicenza andasse a lasciare punti per strada anche in questa occasione potrebbe compromettere e non poco la situazione guadagnata con fatica fino a questo momento. Sarà anche interessante vedere come i due allenatori organizzeranno le proprie squadre e quali giocatori saranno in grado di emergere come protagonisti sul palcoscenico del rettangolo di gioco.

DIRETTA PERGOLETTESE VICENZA: PROBABILI FORMAZIONI

Abbiamo introdotto al meglio delle nostre possibilità la diretta di Pergolettese Vicenza, ora è il momento di concentrarsi sulle probabili formazioni nell’attesa del fischio iniziale. La Pergolettese dovrebbe optare per un 3-5-2, sfruttando il talento del libero Arini per iniziare la costruzione del gioco quando il regista vero e proprio sarà troppo marcato. Il centrocampo a cinque fornirà una maggiore copertura centrale che spingerà gli avversari sulle fasce per mettere cross nel mezzo, ma in difesa sanno come intercettare questi palloni.

In attacco, Guiu e De Luca potrebbero formare il duo di titolari ma ci sono delle riserve per il secondo nome. Gli ospiti invece dovrebbero presentarsi con il loro consolidato 3-4-1-2. Della Monaca sarà posizionato sulla trequarti, con il compito di orchestrare le azioni offensive e fornire assist ai due attaccanti, che dovrebbero essere Ferrari e Pellegrini.

PERGOLETTESE VICENZA, LE QUOTE

Vediamo insieme le quote per la diretta di Pergolettese Vicenza sul sito di Bet365: la vittoria casalinga viene data a 2,3 mentre il segno X a 2,8. La vittoria della formazione ospita che è contraddistinta con il segno 2 viene data invece a 1,9.











