DIRETTA PERGOLETTESE VICENZA: A CACCIA DELLA PRIMA VITTORIA

Oggi, domenica 1 settembre, ci attende alle ore 18.00 la diretta Pergolettese Vicenza: siamo appena alla seconda giornata del campionato di Serie C, nel girone A, per cui naturalmente si attendono le prime conferme oppure smentite rispetto a quanto abbiamo potuto vedere settimana scorsa da parte di lombardi e veneti. La Pergolettese ha debuttato con una sconfitta per 1-0 sul campo della Pro Vercelli nel posticipo del lunedì, per cui ovviamente vorrà puntare sul fattore campo per muovere la classifica nel debutto casalingo.

Diretta/ Pro Vercelli Pergolettese (risultato finale 1-0): Bunino su rigore! (Serie C, 26 agosto 2024)

Dall’altra parte arriva un Vicenza che a sua volta non può essere del tutto contento del proprio debutto, che ha portato un pareggio casalingo per 2-2 contro la Giana Erminio, motivo per cui anche i biancorossi veneti certamente andranno a caccia di un successo per rilanciare le proprie ambizioni, che saranno quelle di dare la caccia alla promozione e quindi al primo posto. Potremmo parlare quindi di riscatto per due, chi sarà più felice al termine della diretta Pergolettese Vicenza?

Diretta/ Vicenza Giana Erminio (risultato finale 2-2): Zamparo, poi Piazza! (Serie C, 25 agosto 2024)

PERGOLETTESE VICENZA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

Sky Sport è diventata la casa della Serie C e di conseguenza sarà il punto di riferimento anche per la diretta tv Pergolettese Vicenza di oggi pomeriggio da Crema. Inoltre, ciò significa pure che saranno i servizi di Sky Go oppure di Now Tv a garantire la diretta streaming video Pergolettese Vicenza, anche se in tutti i suddetti casi saranno necessari gli abbonamenti.

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE VICENZA

Adesso è giunto naturalmente il momento di scoprire le probabili formazioni per la diretta Pergolettese Vicenza. Pur con le inevitabili cautele in questa fase della stagione, per i padroni di casa di mister Giovanni Mussa possiamo indicare il modulo 3-5-2 con Cordaro protetto da Arimi, Bignami e Tonoli; sulle fasce Albertini e Olivieri; nel cuore della mediana Jaouhari con le mezzali Careccia e Scarsella; il tandem d’attacco della Pergolettese infine potrebbe vedere titolari Anelli e Piu.

DIRETTA/ Atalanta U23 Vicenza (risultato finale 1-2): Rauti decide (Coppa Italia C, 18 agosto 2024)

Il Vicenza potrebbe invece arrivare a Crema oggi pomeriggio con un modulo 3-4-1-2 come punto di riferimento per il suo allenatore Stefano Vecchi. Sandon, Cuomo e Leverbe nella difesa a tre davanti al portiere Confente; a centrocampo da destra a sinistra spazio a De Col, Carraro, Zonta e Costa; infine, il reparto offensivo del Vicenza dovrebbe prevedere il trequartista Greco alle spalle dei due attaccanti Rauti e Morra.

INFINE IL PRONOSTICO E LE QUOTE

Ultima tappa della nostra presentazione della diretta Pergolettese Vicenza sono come sempre le quote dell’agenzia Snai per i pronostici, allora osserviamo che partono favoriti gli ospiti, infatti il segno 2 è quotato a 1,85, mentre poi si sale a quota 3,10 per il segno X in caso di pareggio e fino a 4,25 volte la posta in palio sul segno 1 qualora la Pergolettese facesse rispettare il fattore campo.