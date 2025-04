DIRETTA PERGOLETTESE VIRTUS VERONA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, manca ormai pochissimo al fischio di inizio della diretta di Pergolettese Virtus Verona. In questo aggiornamento i protagonisti saranno i numeri e le statistiche che rappresentano. In questo modo oltre a osservare i trend che verranno poi esposti sul rettangolo verde, daremo anche un’occhiata a quella che potrebbe essere la squadra che quest’oggi potrebbe avere portare a casa il risultato. Iniziamo dalla Pergolettese, formazione che di solito si difende bassa e sfrutta in questo modo la costruzione dal basso con in media 350 passaggi realizzati nel corso del match, con l’83% di realizzazione di questi ultimi. Paradossalmente però abbiamo solo il 18% di reti messe a segno dopo un’azione lunga almeno dieci passaggi, sintomo di una squadra che non disdegna la verticalità quando c’è né bisogno.

Diretta Parma Inter/ Streaming video tv: i ducali affrontano la capolista! (Serie A, 5 aprile 2025)

La Virtus Verona invece predilige un gioco più classico basato sul recupero palla, ovvero 5,6 palloni recuperati nei novanta minuti dai difensori il che porta poi a rapidi contropiedi dove si sfruttano le fasce nel 27% dei cas come si vede dalla heatmap. Passiamo adesso al commento live della diretta di Pergolettese Virtus Verona, il fischio di inizio è vicino e con esso il commento live. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Juventus Atalanta Primavera (risultato finale 3-2), vittoria all'ultimo minuto (5 aprile 2025)

Diretta Pergolettese Virtus Verona streaming video, come vederla

La diretta Pergolettese Virtus Verona si terrà allo Stadio Giuseppe Voltini ma per chi non potrà essere presente ci sarà la possibilità di seguire la partita comodamente da casa propria connettendosi ai canali Sky Sport Calcio o Sky Sport (canale 254) o tramite lo streaming su SkyGo o NowTv.

Scatto salvezza dei gialloblu

Tra le partite delle 17.30 della trentacinquesima giornata del girone A di Serie C ci sarà anche la diretta Pergolettese Virtus Verona che metterà a confronto due squadre che nella competizione hanno affrontato un percorso molto diverso, i gialloblu sono infatti nella seconda metà della classifica a ridosso della zona playout da cui però sono riusciti ad uscire con le prestazioni dell’ultimo periodo e nonostante la sconfitta 2-1 in casa dell’Alcione Milano non ne sono rientrati.

DIRETTA/ Frosinone Cosenza (risultato finale 2-2), beffa finale per i calabresi (Serie B, 5 aprile 2025)

Per i rossoblu invece l’annata può essere considerata positiva visto che ormai sono ad un passo dall’assicurarsi il posto nei playoff con i quali potranno provare a raggiungere la promozione, anche se partiranno come sfavoriti vista la posizione di classifica.

Pergolettese Virtus Verona, probabili scelte dei tecnici

Per recuperare dalla risultato dell’ultima giornata Giacomo Curioni dovrà rivoluzionare un po’ il suo 3-4-2-1 per la diretta Pergolettese Virtus Verona, ci sarà quindi Cordaro tra i pali, Tonoli, Bignami e Stante in difesa, Albertini, Arini, Careccia e Fiorani a centrocampo, Basilli e Jaouhari i trequartisti e Parker unico attaccante. Chi invece potrà affrontare la sfida con un po’ meno pressioni sono i veneti che andranno in campo con il 4-2-3-1, Luigi Fresco potrebbe scegliere gli undici dell’ultima partita e quindi Sibi, Daffara, Ronco, Toffanin e Calabrese, Gatti e Metlika, Mehic, Rispoli e Zarpellon, e De Marchi.

Pergolettese Virtus Verona, quote e possibile risultato finale

Entrambe le formazioni coinvolte cercheranno la vittoria nella diretta Pergolettese Virtus Verona visti i risultati dell’ultima giornata dove anche i rossoblù hanno trovato la sconfitta casalinga 0-1 contro la Pro Patria, l’ago della bilancia però pende proprio per i veneti che hanno dimostrato in tutto l’anno di essere superiori,

Non sono d’accordo i siti di scommesse tra cui Eurobet che invece affidano alla vittoria della Pergolettese il valore più basso su cui puntare, 2.20, e quindi il risultato più facile, per la vittoria della Virtus Verona viene affidato un punto in più 3.20, mentre il pareggio è fissato a metà strada a 3.00.