Presentazione della diretta Perth Glory Milan, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale

DIRETTA PERTH GLORY MILAN (RISULTATO 0-5): INTERVALLO

Sapevamo che la diretta Perth Glory Milan ci avrebbe proposto un’amichevole meno significativa delle precedenti, il Milan la sta onorando segnando tantissimi gol. Il vantaggio è arrivato già al terzo minuto con il gol di Terracciano, che su assist di Okafor approfitta anche del portiere di certo non perfetto nella circostanza. Il raddoppio arriva al 23’ e porta la firma proprio di Okafor, che appoggia in porta dopo una bella azione individuale di Jimenez.

Stessi protagonisti al 27’ minuto, con Jimenez ancora scatenato sulla sinistra, assist per Loftus-Cheek, ma è Okafor a piazzare il tocco decisivo per firmare la doppietta. Subito dopo un fallo su Comotto causa un rigore, lo tira il talento di 17 anni che segna il 4-0 con il cucchiaio al 30’: grande personalità. Al 32′ c’è gloria anche per Chukwueze: discesa sulla sinistra e potente tiro di sinistra per segnare il gol del 5-0. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Perth Glory Milan, dove vedere la partita in streaming video e tv

La diretta Perth Glory Milan andrà in scena alle 18.20 ore australiane e 12.20 ore italiane e differentemente dalle altre amichevoli estive non sarà messa in onda da Dazn ma potrà essere seguita in contemporanea grazie alla emittente del club rossonero, la partita infatti sarà trasmessa da Milan TV, visibile sul canale 230 di Sky e che necessita un abbonamento. Oltre al canale televisivo la sfida sarà disponibile anche in streaming sull’applicazione AC Milan e sul sito MilanNews.it.

INIZIA L’AMICHEVOLE!

Sicuramente è l’appuntamento meno prestigioso della tournée rossonera, ma adesso siamo davvero pronti a vivere la diretta Perth Glory Milan, che sarà anche una sorta di antipasto per la storica partita di Serie A contro il Como che si disputerà proprio a Perth in concomitanza delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, quando dunque lo stadio Giuseppe Meazza dovrà essere lasciato libero per le necessità legate alla cerimonia d’apertura dei Giochi invernali.

Adesso però leggiamo le formazioni ufficiali, poi sarà il momento di dare davvero il via alla diretta Perth Glory Milan! PERTH GLORY (4-4-2): Birighitti; Risdon, Kaltak, Wootton, Sutton; Ostler, Gomulka, Timmins, Ngo; Sulemani, Taggart. All. Zdrilic. MILAN (4-3-3): Maignan; Terracciano, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Loftus-Cheek, Comotto, Bondo; Chukwueze, Okafor, Jimenez. All. Allegri. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Allegri conferma la difesa a 3?

Dopo la vittoria contro il Liverpool la diretta Perth Glory Milan sarà la seconda partita della tournée australiana dei rossoneri in cui Massimiliano Allegri potrà sperimentare diversi moduli e stili di gioco per capire quale può essere il più adatto per la sua nuova squadra da adottare durante il prossimo campionato.

Durante la sfida poi il nuovo tecnico sarà libero di dare spazio a diversi giocatori, soprattutto quelli sul piede di partenza o la cui permanenza in rossonero è stata messa in dubbio negli ultimi mesi ma che con buone prestazioni potrebbero riguadagnarsi un ruolo all’interno della rosa.

La diretta Perth Glory Milan potrebbe essere poi anche l’occasione per vedere l’esordio di alcuni nuovi acquisti rossoneri, che in alcuni casi potrebbero essere anche schierati dal primo minuto, come il nuovo numero 2 ecuadoriano, spazio lo avrà sicuramente anche Noah Okafor che dopo la doppietta nella sfida contro il Liverpool si candida per essere l’arma in più per Allegri. A fare l’esordio potrebbe essere il nuovo numero 14, il grande nome del mercato rossonero, Luka Modric che nelle prime due amichevoli non ha ancora avuto occasione di scendere in campo.

Perth Glory Milan, probabili formazioni

Le formazioni che dovrebbero scendere in campo nella diretta Perth Glory Milan vedono i rossoneri di Massimiliano Allegri riproporre nuovamente un modulo con la difesa a 3, un 3-5-2 con Maignan in porta, Tomori, Thiaw e Pavlovic come tre difensori centrali, Saelemaekers ed Estupinan sulle fasce, Ricci, Fofana e Loftus-Cheek a completare il centrocampo e Pulisic insieme a Rafa Leao come coppia d’attacco. La squadra australiana invece dovrebbe essere messo in campo da David Zdrilic con un 4-4-2 con Sail tra i pali, Okamoto, Mrcela, Majekodunmi, e Misao in difesa, Mileusnic, Amos, Freney e Ostler a centrocampo, e Taggart e Sulemani in attacco.

Perth Glory Milan, quote e possibile risultato finale

Come è possibile immaginare per la diretta Perth Glory Milan non ci si aspettano grandi sorprese e per questo le quote dei suoi possibili risultati vedono una grande differenza tra una l’altra, la vittoria dei rossoneri è ovviamente il risultato più probabile e per questo è valutato da bet365 con un valore di 1.13. La vittoria degli australiani è invece la quota più alta che verrà pagata 13.00 in caso di successo, il pareggio infine ha un valore intermedio fissato a 8.00, da tenere d’occhio è poi anche la quota a 1.72 del multigol in favore della squadra italiana visto che il risultato potrebbe essere molto largo.