Diretta Perù Brasile/ Streaming video tv: sfida sudamericana negli Usa (amichevole)

Perù Brasile, in diretta dallo stadio Memorial Coliseum di Los Angeles, è una partita amichevole in programma alle ore 5.00 della mattina italiana di mercoledì 11 settembre, quando in California naturalmente sarà invece ancora martedì 10. Match sempre affascinante tra due Nazionali sudamericana, Perù Brasile arriva a pochi giorni di distanza dalla precedente amichevole che la nazionale verdeoro ha pareggiato per 2-2 contro la Colombia sempre negli Stati Uniti. In questa finestra internazionale ci sono solamente impegni amichevoli per le squadre sudamericane, che in estate hanno vissuto la Coppa America: ricordiamo che la finale vide di fronte proprio Perù e Brasile con successo per 3-1 dei verdeoro, oggi potrebbe arrivare la rivincita, anche se la posta in palio è assai inferiore. Nel mirino c’è l’inizio del lungo girone unico sudamericano delle qualificazioni ai mondiali 2022, la partita di oggi sarà sicuramente un buon test in tal senso.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Dobbiamo sottolineare che la diretta tv di Perù Brasile non sarà garantita in Italia, dove non ci sarà nemmeno una possibilità di seguire il match in diretta streaming video. I principali punti di riferimento per seguire il match saranno di conseguenza i siti Internet e i profili social ufficiali delle due Federazioni nazionali.

PROBABILI FORMAZIONI PERÙ BRASILE

Nelle probabili formazioni di Perù Brasile spicca sicuramente il nome di Neymar, che è già andato in gol contro la Colombia ed è tornato a disposizione prima per il Brasile piuttosto che per il Psg, che in estate non aveva fatto mistero di voler abbandonare, senza però riuscirci. Tite dovrebbe confermare il 4-3-3, dando però magari più spazio a chi non era stato titolare l’altra volta, compreso il rossonero Paquetà. In difesa era stato invece titolare Alex Sandro, vediamo se ci sarà di nuovo spazio per il bianconero. Il Perù di Ricardo Gareca, reduce da una fantastica avventura in Coppa America, potrebbe invece proporre un 4-2-3-1 imperniato sulla prima punta che potrebbe essere Ruidiaz, fra i tre uomini in suo appoggio sono nomi caldi Costa, Cueva e Flores.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico per Perù Brasile, amichevole in cui l’agenzia di scommesse Snai vede favorita la nazionale verdeoro, la cui vittoria è quotata a 1,40. Si sale poi a quota 4,50 in caso di pareggio (naturalmente identificato dal segno X), infine una vittoria del Perù a Los Angeles varrebbe 7,50 volte la posta in palio per chi avrà creduto nelle possibilità degli andini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA