DIRETTA PERUGIA ANKARA: FORMALITÀ PER LA SIR SAFETY

L’imminente diretta Perugia Ankara rappresenta una partita senza alcun valore per la Sir Safety che, alle ore 20:45 di mercoledì 29 gennaio 2025, calca il taraflex del Pala Barton per l’ultima giornata nel girone D di volley Champions League 2024-2025. Perugia è stata fino a qui perfetta: cinque gare e cinque vittorie per 3-0, inevitabilmente è già arrivata la qualificazione ai quarti di finale e dunque si tratta solo di provare a chiudere a punteggio pieno in modo da avere una testa di serie più alta nel tabellone, ma è chiaro che al netto dei numeri i Block Devils abbiano ancora uno degli slot per le grandi favorite a un titolo sinora sempre sfuggito.

È una Perugia che può utilizzare questa partita di Champions League anche come riscatto: nel weekend infatti la Sir Safety ha giocato la Coppa Italia ed è stata incredibilmente eliminata da Verona in semifinale, un risultato ancor più sorprendente se pensiamo che gli umbri conducevano per due set a zero. Adesso dunque la diretta Perugia Ankara rilancerà la squadra di Angelo Lorenzetti anche in SuperLega, dove bisognerà blindare il primo posto dall’assalto di Trento; staremo a vedere cosa succederà al Pala Barton tra poche ore in questa partita.

DIRETTA PERUGIA ANKARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo l’appuntamento sulla piattaforma DAZN, per tutti gli abbonati, per seguire la diretta Perugia Ankara che dunque non godrà di una trasmissione in televisione nel nostro Paese, ma sarà accessibile in diretta streaming video oppure attraverso dispositivi compatibili, come una smart tv dotata di connessione a internet.

DIRETTA PERUGIA ANKARA: PASSERELLA UMBRA

Abbiamo dunque già visto che la diretta Perugia Ankara è una passerella per la Sir Safety: la squadra umbra ha pienamente rispettato il pronostico che la voleva largamente favorita per il primo posto nel girone D, e le consegne sono state rispettate. Chiudere il gruppo senza perdere set sarebbe una grande dimostrazione di forza, ma è chiaro che Lorenzetti potrebbe anche decidere di inserire qualche seconda linea facendo riposare i titolari, e aumentando così le sue rotazioni in vista degli impegni più importanti.

Chi invece ha bisogno di punti per qualificarsi è Ankara: incredibilmente l’Halkbank rischia di scivolare in Coppa Cev. A parte le due sconfitte contro Perugia, i turchi hanno perso e vinto al tie break contro Saint Nazaire: i francesi hanno tre punti in meno ma questa sera ospitano la cenerentola Ceske Budejovice, di conseguenza hanno il pronostico tutto dalla loro parte e potrebbero operare il sorpasso al secondo posto, se Ankara dovesse mancare il playoff di Champions League sarebbe chiaramente una notizia ma ci direbbe anche della competitività di Saint Nazaire, squadra che poi Perugia potrebbe ritrovare più avanti. Questo però lo vedremo, intanto godiamoci la partita di questa sera…