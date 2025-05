DIRETTA PERUGIA ANKARA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Al via della diretta Perugia Ankara, abbiamo già sottolineato che le due squadre arrivano dallo stesso girone, gli umbri con il primo posto si erano qualificati immediatamente per i quarti, dove hanno vinto il derby contro Monza, mentre i turchi hanno dovuto superare anche il playoff contro Milano per poi avere la meglio ai quarti sui polacchi del Project Varsavia, in entrambi i casi solamente al Golden set. La Turchia, decisamente più all’avanguardia in campo femminile, è ancora alla ricerca del primo trionfo di sempre nella Champions League di volley maschile.

Diretta/ Conegliano Scandicci (risultato finale 3-0): venete campionesse! (Champions League, 4 maggio 2025)

Perugia invece tenterà di tenere in Italia il titolo europeo che l’anno scorso fu conquistato da Trento, per un successo che sarebbe il primo a livello continentale per il club umbro, che curiosamente ha già vinto per ben due volte il Mondiale per Club nel 2022 e 2023, ma non è ancora mai riuscito a vincere la Champions League. Per il momento c’è in palio un posto nella finale di domenica, cediamo quindi la parola alla diretta Perugia Ankara! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Vakifbank Scandicci (risultato finale 0-3): capotto toscano! (Champions League, 3 maggio 2025)

PERUGIA ANKARA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Perugia Ankara in tv sarà garantita sui canali di Sky Sport per gli abbonati, un abbonamento sarà d’altronde necessario anche per godere della diretta streaming video, che sia su Sky Go, Now TV oppure anche sulla piattaforma DAZN.

PERUGIA ANKARA: SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE PER GLI UMBRI

In palio l’ultimo grande obiettivo della stagione, la diretta Perugia Ankara è la prima semifinale della Champions League di volley maschile, oggi 16 maggio 2025 alle ore 20.00 presso la Atlas Arena di Lodz, in Polonia. La Sir Sicoma Monini Perugia contenderà quindi ai turchi dell’Halkbank Ankara un posto nella finale di domenica, la Final Four avrà un programma particolare perché l’altra semifinale sarà invece domani, il derby polacco tra Jastrzebski e Zawiercie, per cui la vincitrice della diretta Perugia Ankara avrà il potenziale vantaggio di una notte in più di riposo verso la finale.

DIRETTA/ Milano Conegliano (risultato finale 1-3): l'Imoco vince il derby! (Champions volley, 3 maggio 2025)

Prima però bisogna naturalmente pensare alla semifinale, che curiosamente ci proporrà un incrocio già vissuto nella fase a gironi: un bel ricordo per Perugia, che aveva vinto per 0-3 ad Ankara nel match d’andata, prima di perdere per 2-3 in casa al ritorno, quando però il primo posto nel gruppo era già certo per gli umbri. Insomma, sulla carta Perugia dovrebbe avere qualcosa in più rispetto ai turchi, ma naturalmente in una gara secca e con la posta in palio così alta bisognerà dimostrare sul campo di essere davvero i più forti: la certezza è che vivremo una serata di grande volley con la diretta Perugia Ankara…

DIRETTA PERUGIA ANKARA: COME SI ARRIVA ALLA FINAL FOUR?

Una certezza è già in cassaforte verso la diretta Perugia Ankara: gli umbri parteciperanno alla Champions League anche nella scorsa stagione, avendo vinto la finale per il terzo posto in Superlega dopo la delusione della rimonta subita da Civitanova nella semifinale scudetto. Siccome il campionato è l’unica strada per qualificarsi alla Champions successiva, per il momento Perugia ha scongiurato il ripetersi del “caso” Trento, campione d’Europa in carica ma impossibilitata a partecipare al massimo torneo continentale nella stagione in corso.

Potremmo parlare di obiettivo minimo raggiunto, però in questi giorni Perugia si gioca quasi tutto: in bacheca c’è già la Supercoppa Italiana, che però evidentemente non può bilanciare il “suicidio” contro Civitanova, quindi è la Champions League che determinerà il giudizio complessivo sulla stagione umbra. Finora in Champions League è andato tutto bene, con il primato nel girone e poi il quarto di finale vinto con il doppio successo nel derby italiano contro Monza. Adesso però si scrive la storia, cosa ci dirà la diretta Perugia Ankara?