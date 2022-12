Diretta Perugia Ankara/ Streaming video tv: per andare ai quarti! (Champions League)

DIRETTA PERUGIA ANKARA: PER ANDARE AI QUARTI!

Perugia Ankara è in diretta dal Pala Barton, alle ore 20:00 di giovedì 15 dicembre: la partita è valida per la quarta giornata nel gruppo E di volley Champions League 2022-2023. Riprende la corsa della Sir Safety, che giusto nel fine settimana ha festeggiato uno straordinario traguardo: per la prima volta nella sua storia infatti ha vinto il Mondiale per Club (battendo Trento in finale), se vogliamo un paradosso visto che gli umbri non hanno mai messo le mani sulla Champions League, ma nemmeno troppo considerando che i criteri di partecipazione al torneo aprono anche alle squadre che non siano campionesse d’Europa.

Parlando invece di Champions League attuale, bisogna dire che questa sera Perugia può già mettere le mani sulla qualificazione ai quarti di finale: la classifica del gruppo E vede la Sir Safety al comando a punteggio pieno, all’andata in Turchia la squadra di Andrea Anastasi si era imposta per 3-1 e ora punta a ripetersi per evitare di complicarsi la vita. Aspettando che la diretta di Perugia Ankara prenda il via, proviamo a fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere dalla partita in programma questa sera al Pala Barton.

DIRETTA PERUGIA ANKARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv di Perugia Ankara sarà disponibile su Eurosport 2: per questa giornata di Champions League infatti la partita in oggetto è stata scelta per essere trasmessa nel nostro Paese, ma sarà un appuntamento riservato ai soli abbonati alla televisione satellitare che potranno selezionare il canale 211 del loro decoder. In alternativa, anche qui previa la sottoscrizione di un abbonamento, il match sarà fornito dalla piattaforma Discovery Plus, e si tratterà di una visione in diretta streaming video potendo utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA PERUGIA ANKARA: RISULTATI E CONTESTO

Con la diretta di Perugia Ankara, come già detto, potremmo vedere la Sir Safety ai quarti di finale della Champions League: obiettivo chiaramente minimo per gli umbri, che l’anno scorso se l’erano preso senza perdere un singolo set ma anche con quello straordinario passo non erano riusciti ad arrivare in fondo. Fino a questo momento infatti il limite di Perugia, e vale anche in ambito nazionale, è quasi sempre stato quello di sciogliersi quando conta davvero, pur avendo a disposizione una corazzata; anche per questo motivo dunque il Mondiale per Club vinto in Brasile potrebbe aver giocato un ruolo decisivo.

La Sir Safety vuole fare il definitivo salto di qualità: la Champions League rimane chiaramente un cruccio e un trofeo da vincere, perché non si può mai sapere cosa riserverà il futuro e magari anche nel breve periodo Perugia non sarà più a questi livelli. Per il momento, si accontenterà di confermarsi a punteggio pieno nella classifica del gruppo E, il che vorrebbe dire avere sostanzialmente la certezza dei quarti di finale con due giornate di anticipo; a quel punto potrà leggermente allentare la tensione aspettando il nome della sua avversaria nel tabellone ad eliminazione diretta, quindi ora scopriamo insieme cosa succederà nella diretta di Perugia Ankara…











