DIRETTA/ Perugia Arezzo (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie C, 21 aprile 2024)

DIRETTA PERUGIA AREZZO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vedendo le statistiche che precedono la diretta di Perugia Arezzo, ci accorgiamo di come sia piena di spunti di riflessione soprattutto in virtù del fatto che le due squadre hanno molti rovesci della medaglia per il modo in cui giocano. Partendo infatti dalla squadra in maglia rossa, è la formazione con la più alta percentuale di gol segnati negli ultimi minuti del primo tempo: si arriva al 33% e nessuna altra squadra in Serie C riesce ad arrivare a queste cifre. Come detto però, abbiamo subito un contraccolpo con il dato più basso di reti esse a segno nel primo quarto d’ora del secondo tempo.

La cifra si aggira intorno al 6% ma si abbassa considerevolmente se prendiamo solo le ultime due partite: 2%. I toscani invece sono una macchina da gol quando si tratta di mettere il pallone alle spalle del portiere nei minuti che vanno dal 31esimo fino al duplice fischio, quindi nello stesso arco dei perugini, ma con il 26%. Potrebbero uscire fuori un paio di gol prima del the caldo quindi. Detto ciò non perdiamo altro tempo e concentriamoci sulla diretta di Perugia Arezzo, l’inizio della partita è ormai imminente. (agg. Gianmarco Mannara)

PERUGIA AREZZO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

In tanti non vorranno perdersi la diretta Perugia Arezzo che rappresenta uno scontro caldo in serie C. Chi volesse vederla, se non lo ha già fatto, può fare un abbonamento a Sky e gustarsi la partita su Sky Calcio. Ma non è finita: se invece non avete a disposizione una tv potrete comunque non perdere la diretta di Perugia Arezzo grazie ad un cellulare o Ipad collegato con l’app Sky go o su NowTv.

PERUGIA AREZZO: QUASI TUTTO DECISO!

Immergiamoci sul campo da gioco della diretta di Perugia Arezzo, valida per la 37esima giornata di Serie C in onda oggi 21 aprile alle ore 16,30. La squadra umbra arriva a questo incontro dopo una sconfitta rimediata fuori casa contro la Vis Pesaro per 1-0, ma nonostante ciò si mantiene saldamente al quarto posto in classifica.

Cercherà di riscattarsi di fronte ai propri tifosi e mantenere le proprie ambizioni di promozione. Gli ospiti dell’Arezzo si trovano al nono posto e arrivano alla partita dopo due pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali contro la Torres per 1-1.

DIRETTA PERUGIA AREZZO: PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta di Perugia Arezzo. Nonostante il grosso errore che ha costato la gara al Perugia nell’ultima partita, si prevede che tra i pali ci sarà Adamonis, il quale avrà l’opportunità di riscattarsi e dimostrare la sua affidabilità.

Dall’altra parte, per gli ospiti dell’Arezzo, sarà importante tenere d’occhio Gucci. Il giocatore è capace di inventare il gol in ogni circostanza e rappresenta una minaccia costante per la difesa avversaria.

PERUGIA AREZZO, LE QUOTE

Osserviamo ora le quote della diretta di Lucchese Carrarese grazie al sito della Sisal: il segno 1 è quotato a 2,1 mentre il segno X a 2,8. La vittoria ospite invece a 3,85.











