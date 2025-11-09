Diretta Perugia Arezzo, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Curi per la tredicesima giornata di Serie C 2025/2026, girone B.

DIRETTA PERUGIA AREZZO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo ora un po’ di numeri prima di immergerci nel rettangolo da gioco della diretta di Perugia Arezzo, il nostro obiettivo rimane infatti quello di capire grazie a questa rubrica i trend principali delle due squadre e anche chi riuscirà a vincere da un punto di vista statistico. Il Perugia è una delle squadre più equilibrate del girone: 55% di possesso, 1,7 xG, 1,3 xA, e una difesa solida (0,8 xGA, 3,2 tiri concessi nello specchio). Il 63% delle azioni pericolose nasce da catene laterali, ma il baricentro resta alto (45 metri) e la pressione porta risultati (12,8 recuperi offensivi a gara).

L’Arezzo gioca un calcio più diretto ma efficace: 50% di possesso, 1,6 xG, e 13,0 tiri totali di media, con una percentuale di realizzazione del 33%. Il 41% dei gol arriva da palla inattiva, punto di forza consolidato. Perugia più disciplinato (1,8 gialli), Arezzo più fisico (3,1 ammonizioni, 56% di duelli vinti). I biancorossi segnano spesso nella mezz’ora centrale (46% dei gol tra 30’ e 60’), l’Arezzo più incisivo nei finali. Ora via al commento live della diretta di Perugia Arezzo, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PERUGIA AREZZO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Accedi alle applicazioni di Now e Sky, ovvero Sky Go, per seguire la diretta Perugia Arezzo in streaming. Se sei regolarmente abbonato avrai modo di vedere la partita di Serie C anche in televisione sintonizzandoti sul canale Sky Sport 255.

PERUGIA AREZZO, VA IN CAMPO LA CAPOLISTA

E’ in programma per domenica 9 novembre 2025 alle ore 14:30 la diretta Perugia Arezzo. Presso lo Stadio Renato Curi si affronteranno fra qualche istante due formazioni molto distanti in graduatoria e dunque intente a lottare per obiettivi ben diversi in questa tredicesima giornata del girone B della Serie C stagione 2025/2026.

I Grifoni sono in diciottesima posizione a quota sette, esattamente come la Torres, e già a cinque lunghezze di distacco dal Pontedera, prima squadra fuori dalla zona retrocessione e dunque appena fuori dai playout. I biancorossi sembrano in lenta ripresa se si pensa ai risultati più recenti ottenuti negli ultimi due turni di campionato.

Gli Umbri arrivano appunto dalla vittoria per 2 a 0 contro il Livorno, la prima in questa annata calcistica, sebbene abbiano poi pareggiato per 2 a 2 proprio contro il Pontedera, che li ha tenuti lontani. L’Arezzo è invece la capolista di questo girone essendo al primo posto con trentuno punti, se il Ravenna non è riuscito a vincere ieri con la Torres.

I toscani hanno perso soltanto una volta a settembre di misura per 1 a 0 nella sfida interna col Guidonia e sono reduci dall’ennesimo successo, il decimo in questo torneo, avendo rifilato addirittura una cinquina al Campobasso nello scorso weekend e puntano a ripetersi pure quest’oggi.

DIRETTA PERUGIA AREZZO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Perugia Arezzo: 4-3-1-2 per i padroni di casa con Gemello, Calapai, D. Riccardi, Tozzuolo, Giraudo, Broh, Giunti, Joselito, Torrasi, Bacchin ed Ogunseye. Modulo 4-3-3 invece per gli ospiti allenati da mister Bucchi con Venturi, De Col, Gilli, Chiosa, Righetti, Guccione, Chierico, Mawuli, Tavernelli, Pattarello, Cianci.

DIRETTA PERUGIA AREZZO, LE QUOTE

Secondo Snai, ad esempio, gli ospiti sono senz’altro i favoriti per il successo se si ragiona sull’esito finale della diretta Perugia Arezzo. Le quote proposte alla vigilia del match indicano che la vittoria dei toscani viene pagata ad appena 1.70 mentre quella dei padroni di casa a 4.50. L’x del pareggio è infine quotata con un interessante 3.30.