DIRETTA PERUGIA ASCOLI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo insieme qualche dato statistico prima del fischio di inizio della diretta di Perugia Ascoli, il Perugia ha ottenuto successi nel 21.43% delle gare, mentre l’Ascoli è leggermente avanti con il 28.57%. Dal punto di vista offensivo, i marchigiani segnano in media 1.14 gol a partita, un dato leggermente superiore rispetto all’1.04 del Perugia. Tuttavia, entrambe le squadre subiscono più di un gol a gara, con il Perugia che incassa 1.18 reti di media e l’Ascoli che arriva a 1.29. A livello disciplinare, l’Ascoli è più irruento, con una media di 3.29 cartellini gialli per partita, rispetto ai 2.68 del Perugia.

Anche nei cartellini rossi, i biancorossi sono leggermente più fallosi con una media di 0.14 espulsioni a partita, rispetto allo 0.11 dell’Ascoli. I dati relativi ai calci d’angolo mostrano un equilibrio, con il Perugia che ne batte in media 4.18 a gara, mentre l’Ascoli arriva a 4.36. Numeri che indicano due squadre con un gioco piuttosto simile, anche se l’Ascoli sembra leggermente più offensivo e aggressivo. Ora si comincia, via con il commento live della diretta di Perugia Ascoli! (ag. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PERUGIA ASCOLI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Puoi vedere la diretta Perugia Ascoli in chiaro grazie alla RAI sul canale 58 Rai Sport del digitale terrestre o in streaming sul sito di Rai Play. Le stesso modalità sono offerte a pagamento anche da Sky e Now sul canale Sky Sport 253 e sulle applicazioni di Sky Go e Now Tv.

PERUGIA ASCOLI, TRA I PLAYOFF ED I PLAYOUT

Inizia lunedì 3 marzo 2025 alle ore 20:30 la diretta Perugia Ascoli. Presso lo Stadio Renato Curi i padroni di casa tenteranno pure in questo turno di campionato di uscire dalla crisi che li sta colpendo da diverse settimane. I biancorossi hanno perso nei minuti di recupero e di misura anche contro la capolista Virtus Entella la scorsa settimana per la terza volta consecutiva così da occupare la sedicesima posizione con ventinove punti. Per uscire dai playout ed acciuffare la Lucchese basterebbe un pareggio ma gli umbri stanno faticando parecchio nel migliorare la propria classifica.

A quattro lunghezze di distacco dal Perugia si piazzano invece i rivali di giornata dell’Ascoli, tredicesimi con trentatre punti e cioè gli stessi posseduti pure da Campobasso e Pontedera. La netta sconfitta patita ad opera della Ternana, seconda forza del girone B, deve essere subito dimenticata con una prestazione convincente che consenta ai bianconeri di magari scavalcare il Gubbio e ritagliarsi un posticino nella zona playoff, sebbene la concorrenza non manchi.

PERUGIA ASCOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Perugia Ascoli potrebbero consegnarci due schieramenti di partenza simili per tutte e due le compagini impegnate quest’oggi. Il 4-3-3 con Gemello, Leo, Mezzoni, Bartolomei, Giraudo, Broh, Joselito, Giunti, Lisi, Montevago e Kanoute dovrebbe infatti essere il modulo scelto dal tecnico di casa Cangelosi ed anche gli ospiti, guidati da mister Cudini, dovrebbero presentarsi utilizzando uno speculare 4-3-3 con Raffaelli, Alagna, Piermarini, Curado, Adjapong, Odjer, Varone, Carpani, D’Uffizi, Forte e Silipo.

PRONOSTICO PERUGIA ASCOLI, LE QUOTE

Le quote dei vari bookmakers sono decisamente eloquenti riguardo a chi potrebbe aggiudicarsi la vittoria nella diretta Perugia Ascoli. Per esempio secondo Sisal i biancorossi sono nettamente favoriti per far loro la posta in palio fissando l’1 a 1.92. Il pareggio, ovvero il segno x, è il secondo punteggio più probabile indicato dall’agenzia di scommesse pagandolo a 3.15. Infine, il 2 e la vittoria dei bianconeri è la soluzione meno plausibile stando al pronostico essendo quotato a 3.80.