Serie B, Diretta Perugia Ascoli, streaming video tv: gli umbri vogliono interrompere la maledizione del pareggio in campionato (14 settembre 2025)

DIRETTA PERUGIA ASCOLI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Non manca molto e tra poco sarà diretta di Perugia Ascoli, due club che oggi si sfidano e che mettono in risalto delle statistiche che fanno ben sperare per una partita divertente e ricca di gol, ma evidenziamo insieme i dati che mostrano i trend delle due squadre per capire meglio cosa intendiamo. Il match tra Perugia e Ascoli mette invece in campo due squadre dal profilo equilibrato, ma con numeri che raccontano differenze precise.

Il Perugia mantiene una media gol stabile, poco sopra l’unità, e incassa relativamente poco grazie a una retroguardia organizzata. L’Ascoli si dimostra meno prolifico davanti e più esposto dietro, con un rapporto reti segnate e subite che pende in negativo. In questo caso il fattore campo e la solidità difensiva degli umbri sembrano poter pesare di più sulla bilancia. Adesso passiamo alla diretta di Perugia Ascoli in live con il nostro commento della partita, non mancate! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA PERUGIA ASCOLI, STREAMING VIDEO

La diretta Perugia Ascoli potrà essere visibile o su Amazon Prime Video tramite LaB Channel o su DAZN. Grazie all’abbonamento, potrete anche vedere il match in diretta streaming.

PERUGIA ASCOLI, MOMENTO POSITIVO

Sarà un match senza dubbio interessante dato che entrambe le squadre sono imbattute sia in coppa che in campionato. Stiamo parlando della diretta Perugia Ascoli che andrà in scena domenica 14 settembre 2025 alle ore 15:00.

Il Perugia ha esordito in stagione con la vittoria in Coppa Italia Serie C con il Pontedera ai rigori mentre in campionato ha collezionato già ben tre pareggi rispettivamente con Guidonia, Bra e Gubbio tutti con risultati diversi.

Anche l’Ascoli è partito bene con un successo ai rigori in Coppa Italia Serie C C col Pineto, proseguendo l’ottimo momento anche in campionato: due pareggi con Pianese e Juventus U23 intervallata dalla vittoria con la Ternana.

LE PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA ASCOLI

Il Perugia predilige il modulo 4-3-3 con Gemello in porta, difesa a quattro composta da Megelaitis, Riccardi, Dell’Orco e Giraudo. A centrocampo spazio a Giunti, Joselito e Tumbarello con Manzari, Kanoute e Bacchin n attacco.

L’Ascoli invece predilige l’assetto tattico 4-2-3-1. Tra i pali Vitale ce verrà protetto da Alagna, Curado, Nicoletti e Guiebre. In mediana Corradini e Damiani con Del Sole, D’Uffizi e Oviszach sulla trequarti alle spalle di Chakir

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PERUGIA ASCOLI

In questo match parte favorito l’Ascoli a 2.62 contro i 2.80 del Perugia e il pareggio a 2.95. Gol e No Gol rispettivamente a 2.12 e 1.62.