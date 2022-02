DIRETTA/ Perugia Benevento video streaming tv: umbri avanti nei precedenti

DIRETTA PERUGIA BENEVENTO: TESTA A TESTA

La diretta di Perugia Benevento allo Stadio Renato Curi si è disputata per sette volte col bilancio che è di tre successi per i padroni di casa, due per gli ospiti e due pareggi. L’ultimo match disputato in Umbria tra le due squadre ci conduce al marzo del 2020 a una gara terminata col risultato finale di 1-2. Gli ospiti erano avanti già al minuto 44 grazie a una giocata di Caldirola. Insigne raddoppiava al minuto 78 dimostrandosi ancora una volta decisivo. Al 91esimo Melchiorri regalò quantomeno la rete della bandiera alla squadra di casa.

In casa i biancorossi non riescono a vincere dal marzo 2017 contro le streghe, una gara che terminò 3-1 per la 31esima giornata del campionato cadetto. La gara fu sbloccata da una rete lampo, dopo pochi secondi dall’inizio, di Nicastro. Gli ospiti trovarono la via del pareggio al 25esimo grazie a Ceravolo. Di Carmine fu protagonista poi del nuovo vantaggio al 36esimo. Acampora al 66esimo mise il sigillo sulla partita siglando la rete del 3-1. Belmonte si fece innervosire dal match al minuto 79 con un rosso che gli fece saltare la gara del ritorno.

DIRETTA PERUGIA BENEVENTO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Perugia Benevento sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

QUASI UNO SPAREGGIO PER LE ZONE ALTE!

Perugia Benevento, in diretta sabato 25 febbraio 2022 alle ore 16.15 presso lo stadio Renato Curi di Perugia sarà una sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B. Voglia di sognare per entrambe le squadre che stanno vivendo un buon momento. Il Perugia dopo il pari interno contro la Cremonese è tornato a vincere ad Alessandria, quarta vittoria nelle ultime cinque partite disputate dagli umbri, ormai pienamente in zona play off.

Il Benevento a sua volta ha sfruttato una partita giocata in superiorità numerica dall’11’ del primo tempo contro il Como, vincendo 5-0 in goleada e infilando la seconda vittoria di fila dopo il blitz in casa del Cittadella. Pari a reti bianche nel match d’andata tra le due formazioni disputato allo stadio “Vigorito”, a Perugia le due squadre non si affrontano dal 3 marzo 2020, con il Benevento che si impose con il punteggio di 1-2.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA BENEVENTO

Le probabili formazioni della diretta Perugia Benevento, match che andrà in scena allo stadio Renato Curi di Perugia. Per il Perugia, Massimiliano Alvini schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Chichizola; Sgarbi, Angella, Dell’Orco; Falzerano, Kouan, Segre, Lisi; D’Urso, Matos; De Luca. Risponderà il Benevento allenato da Fabio Caserta con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Paleari; Letizia, Glik, Barba, Masciangelo; Ionita, Petriccione, Acampora; Insigne, Forte, Tello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Perugia Benevento, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Perugia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Benevento, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.

