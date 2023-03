Diretta Perugia Berlino/ Streaming video tv: semifinale a un passo (Champions League)

DIRETTA PERUGIA BERLINO: PER CHIUDERE I CONTI!

Perugia Berlino è in diretta dal Pala Evangelisti alle ore 20:00 di mercoledì 15 marzo: si gioca per il ritorno dei quarti di finale di volley Champions League 2022-2023, e la Sir Safety è chiamata a chiudere i conti dopo la vittoria dell’andata. Nella capitale tedesca Perugia ha vinto 3-1: un successo confortante, perché adesso alla squadra di Andrea Anastasi basterebbe anche solo portare a casa due set per prendersi il pass per la semifinale, e proseguire così la corsa verso quella che sarebbe la prima, storica Champions League nella sua storia.

Le regole infatti sono chiare: per girare il conto del quarto di finale Berlino dovrà vincere a “punti pieni”, vale a dire 3-0 o 3-1, e in quel caso si giocherebbe il golden set per stabilire la squadra qualificata. Arrivare al tie break significherebbe che la Sir Safety sarebbe comunque in semifinale: vedremo allora cosa succederà tra poco nella diretta di Perugia Berlino, noi intanto speriamo che gli umbri possano dominare come al solito e intanto facciamo qualche approfondimento circa i temi principali della partita di Champions League.

DIRETTA PERUGIA BERLINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Berlino viene trasmessa su Eurosport: l’appuntamento in televisione dunque è riservato agli abbonati alla televisione satellitare, che dovranno selezionare il canale 210 del loro decoder ed eventualmente si potranno avvalere del servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. La mobilità per questa partita di volley Champions League sarà garantita anche dalla piattaforma Discovery Plus, e anche in questo caso per accedere alle immagini bisognerà essere abbonati al servizio.

DIRETTA PERUGIA BERLINO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Perugia Berlino avvicina dunque la Sir Safety all’obiettivo: la semifinale di Champions League, che sarebbe l’ennesima tappa di una stagione fin qui quasi perfetta. Perugia del resto è una corazzata del volley europeo: ancora una volta nel girone ha chiuso vincendo tutte le partite e lasciando soltanto le briciole agli avversari, ma soprattutto a dicembre è finalmente riuscita a mettere un trofeo internazionale in bacheca vincendo il Mondiale per Club, cui peraltro non avrebbe nemmeno dovuto partecipare.

Fino a questo momento il problema di Perugia è stato questo: nelle partite da dentro o fuori, e vale anche per la dimensione nazionale, spesso la Sir Safety non è riuscita a far suoi i titoli e questo ovviamente conta nell’economia di un ciclo che è comunque straordinario, ma che avrebbe potuto essere più vincente. Intanto però staremo a vedere come andranno le cose nella diretta di Perugia Berlino…

