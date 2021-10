DIRETTA/ Perugia Brescia video streaming tv: un match di grande tradizione

DIRETTA PERUGIA BRESCIA: TESTA A TESTA

Bella sfida per la ottava giornata della Serie B è certo Perugia Brescia, in diretta oggi pomeriggio: prima di dare la parola al campo andiamo a vedere che ci riserva anche lo storico. Come è facile immaginare, siamo di fronte a uno scontro dalla rocca tradizione: dal 1968 a oggi le due formazioni hanno collezionato ben 41 precedenti ufficiali, pure validi per il secondo campionato nazione come in Coppa Italia e in Serie A (specie negli anni 2000).

Nel bilancio complessivo di tale scontro diretto emergono poi ben 16 pareggi come pure 14 successi degli umbri: la leonessa nello scontro ha strappato appena 11 vittorie,. Va poi detto che l’ultimo riferimento tra Perugia e Brescia è ben recente, visto che risale solo alla stagione 2020-21: un anno fa le due squadre resero in campo per il 3^ turno della Coppa Italia e qui ricordiamo bene il netto successo della squadra lombarda col risultato di 3-0. Allora si rivelarono decisive le reti di Bisoli, Ayè e Mangraviti per punire il grifone. (agg Michela Colombo)

DIRETTA PERUGIA BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Brescia sarà trasmessa su Sky Sport 252, appuntamento in pay per view o riservato agli abbonati al pacchetto Calcio di Sky, visto che la Serie B è tornata anche sulla televisione satellitare. Questo match inoltre sarà anche in diretta streaming video per i clienti di DAZN (altro fornitore ufficiale del campionato cadetto) che potranno seguirlo ovviamente su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PERUGIA BRESCIA: PARTITA INTERESSANTE!

Perugia Brescia è in diretta dallo stadio Renato Curi, alle ore 16:15 di sabato 16 ottobre: la partita è valida per l’ottava giornata nel campionato di Serie B 2021-2022. Si riparte dopo la sosta, con un’intrigante sfida tra due squadre che, sia pure con orizzonti e presupposti diversi, vanno a caccia dei playoff: il Perugia neopromosso ha ambizioni nonostante il suo status, fino a questo momento ha perso una sola volta ma ha pareggiato tanto, con appena due vittorie (sempre in trasferta) e come ultimo risultato uno 0-0 sul campo del Benevento, sicuramente positivo ma che non ha portato al salto di qualità.

Il Brescia era partito benissimo portandosi immediatamente al comando della classifica, poi si è leggermente seduto; anche per le rondinelle un solo ko, che però è arrivato appena prima della pausa e in casa, contro il Como che ha segnato 4 gol. Filippo Inzaghi è una garanzia per il campionato cadetto, ma chiaramente dovrà subito andare a caccia di riscatto e dunque vedremo cosa saprà fare nella diretta di Perugia Brescia, che comincia tra poche ore e della quale noi possiamo sicuramente analizzare le scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA BRESCIA

Massimiliano Alvini punta sul solito 3-4-1-2 per Perugia Brescia: in porta Chichizola, davanti a lui avremo una difesa composta da Rosi, Angella e Zanandrea (quest’ultimo insidiato da Sgarbi e Curado) con gli esterni che si alzeranno sulla linea mediana e saranno verosimilmente Ferrarini e Lisi. In mezzo, ecco Burrai e Segre ma con Falzerano e Gyabuaa in preallarme; l’ex Venezia può giocare anche sulla trequarti dove però anche Carretta è sicuramente un’opzione, davanti Manuel De Luca e Matos sono favoriti su Murano che resta una valida alternativa.

Tante ipotesi anche per Filippo Inzaghi, che nel suo 4-3-3 dovrà rinunciare allo squalificato Karacic; sicuro titolare a destra sarà allora Mateju, con Pajac (ex della partita) sull’altro versante e una zona centrale con Chancellor e Cistana a protezione di Joronen. A centrocampo comanda come sempre Van de Looi, che si avvarrà della collaborazione di Jagiello e Bertagnoli (ma attenzione a Labojko e Ndoj, che se la giocano); davanti, il tridente dovrebbe prevedere Palacio e Moreo a supporto di Riad Bajic, da valutare però Tramoni e Ayé che possono certamente iniziare la partita.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un pronostico su Perugia Brescia possiamo consultare le quote che sono state fornite dai bookmaker, in particolare quelle dell’agenzia Snai: qui il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 2,70 volte la giocata, mentre il segno X per l’eventualità del pareggio vi farebbe guadagnare 3,15 volte quanto messo sul piatto e il successo della squadra ospite, regolato ovviamente dal segno 2, porta in dote una vincita corrispondente a 2,65 volte l’ammontare dell’importo.

