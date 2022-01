DIRETTA/ Perugia Busto Arsizio video streaming Rai: ci sono solo cinque precedenti

DIRETTA PERUGIA BUSTO ARSIZIO: I TESTA A TESTA

Perugia Busto Arsizio è una partita che ha ben poca tradizione nel panorama del volley femminile: scorrendo i precedenti ufficiali possiamo infatti notare che i precedenti tra queste due squadre sono appena 5, e che per il momento il bilancio è assolutamente a senso unico. Busto Arsizio infatti ha sempre battuto Perugia; tutte le partite fanno riferimento alla regular season del campionato di Serie A1, si parte allora dalla stagione 2019-2020 e troviamo tre successi casalinghi per la Unet E-Work, che ha di conseguenza espugnato il Pala Barton in due occasioni.

Ricordando che all’andata era finita 3-0 (parziali 25-21, 25-15, 25-19), possiamo anche dire che Perugia ha vinto appena 4 set in queste cinque partite; nell’andata dell’ottava giornata dello scorso campionato, qui in Umbria, la Bartoccini era andata sotto di due set ma aveva trovato la forza per recuperare e forzare il tie break, venendo però sconfitta. Quella è anche stata l’ultima volta in cui Perugia ha strappato un set a Busto Arsizio; vedremo allora se oggi sarà finalmente il giorno giusto per spezzare il dominio delle farfalle, magari questo strano campionato condizionato dal Covid potrebbe realmente regalarci una sorpresa… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PERUGIA BUSTO ARSIZIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Busto Arsizio è quella che per questa 16^ giornata di Serie A1 viene trasmessa sulla televisione di stato: dunque sarà un appuntamento in chiaro per tutti su Rai Sport e il canale “gemello” Rai Sport + (ai numeri 57 e 58 del vostro telecomando), naturalmente con la solita possibilità di assistere alla partita con il servizio di diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito o l’app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

MATCH SCONTATO?

Perugia Busto Arsizio, in diretta dal Pala Barton alle ore 20:30 di sabato 22 gennaio, si gioca per la 16^ giornata nel campionato di volley Serie A1 2021-2022. La pallavolo femminile, come altre discipline del resto, sta vivendo tempi duri: basti pensare che la Bartoccini non gioca addirittura da oltre un mese, l’ultima volta l’avevamo vista perdere a Cuneo al tie break, e sono tre le partite che la squadra umbra deve recuperare in un campionato in cui tante squadre sono chiaramente rimaste indietro.

Quasi in pari invece la Unet E-Work, che settimana scorsa ha demolito Vallefoglia; le farfalle dunque hanno 14 partite e sono appunto in una situazione già più definita, pur se in termini generali non si possono fare chissà quali considerazioni circa la classifica. Aspettando che la diretta di Perugia Busto Arsizio prenda il via, possiamo comunque provare a valutare lo stato di forma delle due squadre riguardo il campionato e gli obiettivi, presentando dunque nel migliore dei modi questa partita.

DIRETTA PERUGIA BUSTO ARSIZIO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Perugia Busto Arsizio potrebbe essere un match scontato: le farfalle nel corso degli ultimi anni hanno raggiunto una certa dimensione internazionale, non sono magari in corsa per lo scudetto (questo perché ci sono avversarie decisamente superiori) ma stanno facendo comunque il loro, occupano il quinto posto della classifica con 29 punti ma rischiano, con i recuperi, non solo di staccarsi dal resto della concorrenza ma anche che Chieri possa rimontare (-7 e due partite in meno). Comunque, Busto Arsizio è una squadra che salvo imprevisti scossoni farà i playoff e poi lì se la giocherà, pur essendo magari meno competitiva di un tempo.

Perugia invece sta soffrendo nettamente: si trova all’ultimo posto in classifica in compagnia di Roma, tuttavia il fatto di aver giocato 12 partite permette in un certo senso di sperare in un sorpasso ai danni delle capitoline e di Vallefoglia, tenendo idealmente il passo di Bergamo e Trento ma anche di una Casalmaggiore che ha giocato due volte in più. insomma: attualmente il quadro per le umbre è poco lusinghiero, ma al pieno di giornate la Bartoccini potrebbe anche scalare la classifica fino a prendersi un posto nella post season…



