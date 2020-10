Diretta Perugia Busto Arsizio/ Streaming video Rai: Fenoglio cerca il riscatto

Perugia Busto Arsizio, diretta dagli arbitri Zavater e Talento, è la partita di volley femminile in programma oggi, mercoledì 28 ottobre 2020 tra le mura del Pala Barton di Perugia: fischio d’inizio previsto per le ore 20.30. E’ dunque con la diretta tra Perugia e Busto Arsizio che entriamo nel vivo della 8^ giornata del campionato della serie A1 di pallavolo femminile e dunque con un big match che preannuncia scintille per il turno infrasettimanale. Dopo tutto pronte a sfidarsi sul taraflex umbro saranno due formazioni impazienti di riscattarsi, dopo un avvio di stagione condotto ben al di sotto delle attese: sono pronte a dare il tutto per tutto le perugine, tra le ultime novità della prima serie della pallavolo italiano. Come pure le bustocche, che da protagoniste assolute ai vertici, nelle ultime stagioni del campionato come delle competizioni Europee, certo soffrono all’appena nona piazza della classifica del campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo a tutti gli appassionati che questa sera la sfida tra Perugia e Busto Arsizio sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento alle ore 20.30 al canale Raisport HD (numero 57 del telecomando del digitale terrestre), da anni ormai casa del grande volley. Confermata dunque anche la diretta streaming video del match di volley femminile, tramite il ben noto servizio Raiplay.it.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL MATCH DI VOLLEY FEMMINILE (da raiplay.it)

DIRETTA PERUGIA BUSTO ARSIZIO: IL CONTESTO

Lo abbiamo accennato prima: la diretta tra Perugia e Busto Arsizio sarà sfida davvero decisiva e brillante, dove in campo vi saranno due formazioni dal passato recente ben diverso, ma accomunate oggi di una grande voglia di rivalsa. La classifica del campionato della Serie A1 di volley femminile, alla vigilia dell’ottava giornata ci dice tutto: la squadra umbra è solo alla 12^ posizione, avendo messo da parte in sette turni un solo successo (con Cuneo al terzo turno) e solo KO. Busto Arsizio non ha recuperato maggiori successi, complici anche le tante assenze che hanno segnato lo spogliatoio di Marco Fenoglio (pure risultato positivo al coronavirus, e ora guarito). Anzi pur dopo un buon debutto per la stagione 2020-21 in Supercoppa (dove le farfalle sono state battute solo in finale da Conegliano), le bustocche in campionato hanno rimediato solo due vittorie e ben tre KO in appena cinque sfide disputate (sono dunque diverse le partite che deve ancora recuperare). Pure non è questo il tabellino che caratterizza una squadra che punta allo scudetto e che ha tutte le carte per farlo: occorre dunque subito riscattarsi in casa della UYBA e la sfida di questa sera con Perugia sarà in tal senso occasione importante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA