DIRETTA/ Perugia Cagliari video streaming tv: storia mitica, presente pro-sardi

DIRETTA PERUGIA CAGLIARI, IL TESTA A TESTA

La diretta di Perugia Cagliari aprirà la 36° giornata del campionato di Serie B. Fabrizio Castori affronta Claudio Ranieri in questa importante sfida del Renato Curi di Perugia. Primo scontro tra le due formazioni datato 1930-1931 con la vittoria del Cagliari con la doppietta di Archibusacci e la rete di Filippi. Da quella data, molti scontri tra gli anni 30 e 80 con la partita che ritorna ad essere accolta l’interno di un campo di gioco nel 1996, con il Cagliari vincente tra le mura amiche con il risultato di 2-1, era l’ottava giornata del campionato di Serie A. La formazione umbra rispose, invece, al Renato Curi con uno scoppiettante 3-2.

Due pareggi consecutivi tra il 1997 ed il 1998 con la vittoria del Perugia che arriva nella data del 13 dicembre 1998, con il risultato di 2-1. Perugia che risulta essere una formazione, storicamente, che riesce a mettere in difficoltà la formazione sarda con la vittoria nel 2016 con il risultato di 0-2 con le reti di Prcic e Milos nel finale. Cagliari che quest’anno ha già affrontato due volte la formazione umbra ottenendo, in entrambi i casi, due vittorie con il medesimo risultato: 3-2. (Marco Genduso)

PERUGIA CAGLIARI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Perugia Cagliari sarà possibile visionarla sia su Sky Sport, Dazn e Helbiz. Per avere accesso alla trasmissione della gara tramite Sky, è necessario dotarsi di sottoscrizione al pacchetto Calcio. Anche per Dazn ci vuole l’abbonamento con l’utente che potrà scegliere se abbonarsi con canone mensile o annuale.

La diretta di Perugia Cagliari è disponibile in streaming video attraverso le applicazioni di Sky Go e Dazn, scaricabili e accessibili per computer, tablet e smartphone.

SARDI VICINI ALL’OBIETTIVO

La diretta Perugia Cagliari, in programma venerdì 5 maggio alle ore 20:30, rappresenta un nodo cruciale per il campionato delle due squadre. I Grifoni sono attualmente diciottesimi a 36 punti sebbene siano distanti due lunghezze sia dalla zona playout che dalla salvezza. Infatti il Cittadella quindicesimo, prima squadra virtualmente salva, è a quota 38 così come il duo Brescia-Cosenza, ora come ora sfida playout. I pareggi contro Cosenza e Spal hanno ridato ossigeno al Perugia che perdeva da ormai tre settimane di fila dopo il miracoloso 1-1 con il Frosinone primo. Dopo la sfida col Cagliari, i biancorossi dovranno partire per Venezia per poi concludere la stagione tra le mura amiche contro il Benevento fanalino di coda e verosimilmente già retrocesso.

Il Cagliari invece è vicino a prenotare ufficialmente un posto ai playoff con i suoi 51 punti, cinque in più dell’Ascoli nono in classifica. Dunque, tenendo in considerazione il possibile bottino pieno dei bianconeri nelle prossime tre gare, il punteggio massimo in classifica che può ambire l’Ascoli è di 55 contro i 51 attuali del Cagliari. Insomma, parliamo di una missione più che fattibile per i sardi che dopo il match di Perugia affronteranno il Palermo all’Unipol Domus e il Cosenza in trasferta. Il morale dei rossoblu è in ripresa vista la vittoria con la Ternana dopo un aprile da incubo con i pareggi contro Sudtirol, Pisa e Frosinone più la sconfitta di Parma.

PERUGIA CAGLIARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Perugia Cagliari vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-1-1. In porta Furlan, davanti a sé il trittico difensivo Rosi, Curado e Struna. Sugli esterni Casasola a destra e Lisi a sinistra mentre a centrocampo Iannoni e Kouan supporteranno come mezzali il regista Santoro. Luperini agirà da trequartista con Di Serio unica punta.

Risponde il Cagliari con con il 4-3-2-1 che vede Radunovic tra i pali, Di Pardo e Zappa terzini mentre Dossena-Obert saranno i due centrali. Nella zona nevralgica del campo Nandez, Makoumbou e Deiola agiranno alle spalle dei due trequartisti Lella e Pavoletti. L’unico centravanti dei sardi sarà Lapadula.

PERUGIA CAGLIARI, QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Perugia Cagliari danno favorita la squadra ospite a 2.40. Sempre per bet365, il segno X equivalente al pareggio è dato a 2.88 mentre l’1 fisso è offerto a 3.30.

Il segno Goal ovvero entrambe le squadre a segno lo possiamo trovare a 1.91, la stessa quota per quanto riguarda l’esito opposto. Infine, l’Over 2.5 è dato a 2.30 rispetto all’1.60 dell’Under.











