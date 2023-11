Diretta/ Perugia Carrarese (risultato finale 1-1): gol annullato a Seghetti! (Serie C, 25 novembre 2023)

DIRETTA PERUGIA CARRARESE (RISULTATO 1-1): TRIPLICE FISCHIO

Allo Stadio Renato Curi le formazioni di Perugia e Carrarese si annullano a vicenda pareggiando per 1 a 1. Nel primo tempo gli ospiti riescono a passare in vantaggio nel finale di frazione al 37′ grazie alla rete messa a segno da Capello, su assist di Cicconi, ma i padroni di casa reagiscono trovando immediatamente il gol del pareggio già nel recupero al 45’+2′ per merito dell’autorete di Imperiale, deviando un tiro di Matos. Nel secondo tempo i grifoni ricominciano forte cogliendo subito la traversa al 55′ con la conclusione del neo entrato Ricci. Nell’ultima parte dell’incontro i biancorossi si vedono annullare un gol per fuorigioco con Seghetti al 59′. Il punto guadagnato quest’oggi consente rispettivamente al Perugia di portarsi a quota 26 ed alla Carrarese di salire a 27 punti nella classifica del girone B della Serie C. (cronaca Alessandro Rinoldi)

DIRETTA PERUGIA CARRARESE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Perugia Carrarese sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Perugia Carrarese sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine.

E’ INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il punteggio tra Perugia e Carrarese è ancora saldamente bloccato sull’1 a 1 maturato nel corso del primo tempo. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato con l’ingresso di Ricci al posto di Kouan tra i calciatori del Perugia, i grifoni ricominciano in maniera arrembante cogliendo la traversa con la conclusione insidiosa cercata del neo entrato Ricci subito al 55′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Perugia e Carrarese sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sull’1 a 1. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati da mister Dal Canto crescono riuscendo anche a passare in vantaggio al 37′ grazie alla rete messa a segno da Capello, su assist di Cicconi. I toscani reagiscono trovando però il gol del pareggio al 45’+2′ per merito dell’autorete di Imperiale, propiziata da Matos. Fino a questo momento il direttore di gara Andrea Ancora, proveniente dalla sezione di Roma 1, ha ammonito rispettivamente Iannoni al 18′ e Matos al 45’+2′ da una parte, Illanes dall’altra. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Umbria la partita tra Perugia e Carrarese è cominciata da poco più di una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa guidati dal tecnico Baldini partono forte affacciandosi presto in zona offensiva e vedendosi anche annullare un gol per fuorigioco all’11’ con Kouan. Intanto l’arbitro ha già ammonito Illanes al 10′ tra i calciatori della Carrarese. Ecco le formazioni ufficiali: PERUGIA (4-3-1-2) – Adamonis; Paz, Angella, Vulikic, Cancellieri; Iannoni, Bartolomei, Kouan; Santoro; Matos, Seghetti. All.: Baldini. CARRARESE (3-5-2) – Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Zanon, Della Latta, Schiavi, Palmieri, Cicconi; Capello, Panico. All.: Dal Canto. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI GIOCA

Ci apprestiamo a dare un’occhiata ai testa a testa della diretta Perugia Carrarese, analizzando più nel dettaglio i due confronti emersi negli anni 2000. In precedenza, parliamo di un periodo che va dal 1963 al 1967, ben sei gare su otto tra le due squadre sono finite in parità, tra l’altro tutte consecutivamente divisi in due 1-1 e tre 0-0. Gli unici testa a testa non finiti X del Novecento sono il 3-0 umbro nel 1963, l’1-0 di tre anni dopo dei gialloblu e infine la vittoria del Perugia per 2-0 datata 1967.

Il grande predominio dei perugini si ritrova anche nelle sfide giocate nel 2012 e 2013. Infatti nella prima di queste due gare, il Perugia archivia la pratica Carrarese senza troppi problemi con i gol di Rantier, Ciofani e Politano, quest’ultimo laureato successivamente campione d’Italia con il Napoli undici anni dopo sotto la guida di Luciano Spalletti. Il testa a testa più recente è invece quello del 2013 con il Perugia capace di sbancare lo stadio dei Marmi in virtù della rete di Moscati all’ottantottesimo minuto. Questa è stata la seconda vittoria in trasferta su dieci precedenti, esattamente 50 anni dopo lo 0-1 del 1963. (aggiornamento di Christian Attanasio)

UMBRI CLAUDICANTI

La diretta Perugia Carrarese, in programma sabato 25 novembre alle ore 18:30, racconta della 15esima giornata di Serie Girone A. Gli umbri, dopo nove risultati utili consecutivi, hanno abbassato la percentuale di risultati utili nelle ultime quattro uscite. Sebbene siano comunque arrivati 4 punti, frutto del successo col Gubbio e del pari col Pineto, il Perugia ha messo a referto una sconfitta poco preventivabile in casa dell’Ancona oltre all’eliminazione dalla Coppa Italia Serie C per mano del Rimini.

La Carrarese è sicuramente la squadra più in forma del mese di novembre come testimoniano le tre vittorie senza subire gol. I successi con Pescara, Juventus U23 e Spal hanno coinciso con i 4 punti nelle ultime 3 gare del Perugia e dunque hanno permesso ai gialloblu di superare i bianconrossi nel corso di queste settimana. Sarà dunque a tutti gli effetti uno scontro diretto tra due squadre distanti un punto e una sola posizione.

DIRETTA PERUGIA CARRARESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Perugia Carrarese vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-3-1-2. In porta Adamonis, difesa a quattro con Mezzoni, Morichelli, Vuilkic e Cancellieri. Iannoni e Kouan mezzali con Bartolomei regista e Santoro trequartista alle spalle di Vazquez e Seghetti.

Risponde la Carrarese col 3-5-2. Tra i pali Bleve, retroguardia composta da Ilianes, Di Gennaro e Imperali. Esterni Zanon e Belloni con Della Latta, Zuelli e Palmieri a centrocampo. In attacco spazio al tandem Panico, in gol contro la Spal, e Capello.

DIRETTA PERUGIA CARRARESE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Perugia Carrarese danno per favorita la squadra di casa a 2.20. Secondo William Hill, il segno X è dato a 2.88 mentre il 2 fisso a 3.25.

Per quanto riguarda il capitolo reti, l’Over 2.5 è a 2.25 contro l’1.60 dell’Under mentre Gol e No Gol sono rispettivamente quotati 1.91 e 1.80.











