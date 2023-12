DIRETTA/ Perugia Cesena video streaming tv: è un match di grande storia (Serie C, 23 dicembre 2023)

DIRETTA PERUGIA CESENA: TESTA A TESTA

La diretta di Perugia Cesena ci porta indietro nel tempo, attraverso dodici capitoli di una storia calcistica intrisa di emozioni e rivalità. Nell’evolversi di questa sfida, il Cesena ha goduto di un leggero vantaggio, conquistando più vittorie rispetto al Perugia. Tuttavia, il pareggio è rimasto un risultato frequente, sottolineando l’equilibrio che ha caratterizzato questi incontri nel corso degli anni. L’andamento delle sfide, segnate da trionfi memorabili e momenti di tensione, ha contribuito a creare un tessuto narrativo unico.

La diretta odierna rappresenta un nuovo capitolo in questa storia, offrendo alle due squadre l’opportunità di scrivere un nuovo racconto. Sarà una partita in cui la nostalgia del passato si mescola alla determinazione di costruire un futuro di successi in Serie C. La speranza è però di rivedere queste due compagini lottare in Serie A come fecero ormai quasi dieci anni fa, per non parlare del Perugia che ormai sono quasi venti anni che manca all’appello della massima serie italiana. (agg. Gianmarco Mannara)

PERUGIA CESENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Perugia Cesena sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Perugia Cesena in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

SUPER SFIDA

Perugia Cesena, in diretta sabato 23 dicembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Renato Curi di Perugia, sarà una sfida valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C. Il Perugia si trova attualmente al quinto posto nella classifica del Girone B di Serie C, con 30 punti ottenuti in diciotto giornate. Gli umbri hanno perso terreno rispetto al duo di testa composto da Cesena e Torres, specialmente dopo l’ultima sconfitta contro l’Arezzo, che ha causato la perdita del terzo posto a favore della Carrarese. Superato anche dal Pescara a quota 31, il “Grifo” ha cambiato allenatore, dando fiducia ad Alessandro Formisano al posto di Daniele Baldini.

Il Cesena si trova attualmente al primo posto nella classifica del Girone B di Serie C, con 43 punti ottenuti in diciotto giornate. La squadra guidata da Domenico Toscano ha conquistato la vetta della classifica grazie a una straordinaria serie di diciassette risultati utili consecutivi, con tredici vittorie e quattro pareggi, interrotta solo dalla sconfitta nel primo match di campionato. Dopo il pareggio casalingo per 1-1 contro la Torres, seconda a quota 41, la squadra bianconera cercherà di tornare subito alla vittoria per mantenere il passo verso la promozione diretta in Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA CESENA

Le probabili formazioni della diretta Perugia Cesena, match che andrà in scena allo stadio Renato Curi di Perugia. Per il Perugia, Alessandro Formisano schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Adamonis; Mezzoni, Angella, Vulikic, Bozzolan; Iannoni, Bartolomei, Santoro; Matos, Kouan, Vazquez. Risponderà il Cesena allenato da Domenico Toscano con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Pisseri; Pieraccini, Prestia, Silvestri; Pierozzi, De Rose, Francesconi, Donnarumma; Kargbo; Shpendi, Berti.

PERUGIA CESENA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Perugia Cesena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Perugia con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Cesena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.











