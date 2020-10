Diretta Perugia Cesena/ Streaming video Rai: Grifone per spiccare il volo (Serie C)

DIRETTA PERUGIA CESENA: POSTICIPO DELL’INFRASETTTIMANALE DI SERIE C

Perugia Cesena, in diretta dallo stadio Renato Curi, si gioca alle ore 20:45 di giovedì 8 ottobre: è la partita che chiude il programma della 3^ giornata nel campionato di Serie C 2020-2021, siamo nel girone B e questo match potrebbe far spiccare il volo definitivo al Grifone, che dopo l’esordio con il pareggio interno contro il Fano ha fatto il colpo ad Arezzo ma si è anche permesso di rifilare quattro gol all’Ascoli, in trasferta, nel secondo turno di Coppa Italia. Chiara favorita per la promozione, la squadra umbra va a caccia di conferme contro i romagnoli che invece non sono partiti con il piede giusto: hanno pareggiato all’esordio contro la Virtus Verona per poi perdere a domicilio contro la Triestina, dunque devono ancora vincere la loro prima partita. Vedremo quello che succederà nella diretta di Perugia Cesena: tra poche ore si comincia, nel frattempo possiamo fare qualche valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, valutando meglio le probabili formazioni.

PERUGIA CESENA IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Cesena verrà trasmessa sui canali Rai Sport + e Rai Sport, appuntamento quindi in chiaro per tutti con possibilità di seguire la partita anche sul sito Rai Play. In aggiunta, e come di consueto, l’evento sarà visibile anche sul portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di Serie C in diretta streaming video. Utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone si potrà decidere se sottoscrivere un abbonamento stagionale oppure se acquistare ogni settimana il singolo evento, ad un prezzo fissato per tutto l’anno salvo eccezioni. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA CESENA

Fabio Caserta conferma il 4-3-3 in Perugia Cesena, magari con qualche variazione visti gli impegni ravvicinati: Elia può giocare come esterno sinistro nel tridente al posto di Melchiorri, conferma per Falzerano mentre Bianchimano può fare la prima punta. A centrocampo si candida Sounas, che eventualmente sostituirà Dragomir o Kouan (già 2 gol), con Moscati che invece insidia la maglia di Burrai; Sgarbi e Angella a protezione di Fulignati, Cancellotti possibile terzino destro con Crialese sull’altro versante. Il Cesena di William Viali sarà senza lo squalificato Munari, perciò a destra giocherà Leonardo Longo; spazio per Favale sulla corsia mancina, poi Luca Ricci e Maddaloni come centrali a protezione del portiere Satalino. Petermann resta il riferimento per il centrocampo, affiancato eventualmente da Ardizzone e Capellini; nel reparto offensivo invece rischia il posto Bortolussi che potrebbe essere rimpiazzato da Koffi, largo a destra in un tridente che può contemplare anche Vallocchia come esterno mentre Caturano sarebbe confermato nel ruolo di prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per Perugia Cesena indicano nella squadra di casa la favorita: il segno 1 per la sua vittoria vi permetterebbe infatti di guadagnare una somma corrispondente a 1,55 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 6,00 che è stato posto sul segno 2 per il successo degli ospiti. L’eventualità del pareggio, come sempre regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,70 volte la puntata con questo bookmaker.



