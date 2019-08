Diretta Perugia Chievo/ Streaming video DAZN: big match al Curi (Serie B)

Perugia Chievo, diretta Pezzuto, si gioca alle ore 21:00 di domenica 25 agosto: è probabilmente il big match della prima giornata nel campionato di Serie B 2019-2020. Da una parte il Grifone, che ha già battuto il Brescia in Coppa Italia e riparte da Massimo Oddo e spera finalmente di fare il salto di qualità che gli permetta di correre davvero per la promozione – in ogni caso gli umbri sono sempre stati una squadra di alta classifica nelle ultime stagioni; dall’altra il Chievo che è appena retrocesso dopo 11 anni in Serie A, e che naturalmente ha come obiettivo quello di tornare immediatamente al piano di sopra. Interessante la scelta di puntare su Michele Marcolini, ex calciatore gialloblu e allenatore emergente, naturalmente bisognerà vedere se la scelta pagherà dividendi ma certo la formazione veneta parte nel lotto delle favorite per la promozione diretta. Vediamo allora come le due squadre potrebbero presentarsi sul terreno di gioco del Renato Curi, mentre aspettiamo con vivo interesse la diretta di Perugia Chievo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Chievo non sarà disponibile sui canali tradizionali: ancora una volta il campionato di Serie B è esclusiva della piattaforma DAZN, salvo casi specifici legati agli anticipi. Gli abbonati potranno allora seguire le immagini della partita in diretta streaming video attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, installare l’applicazione direttamente sul televisore, a patto che si tratti di una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA CHIEVO

Per Perugia Chievo Oddo deve valutare le sue scelte: il modulo dovrebbe essere l’albero di Natale, con Rosi e Di Chiara schierati da esterni (ma ci sono anche Mazzocchi e Falasco) e una coppia centrale che, davanti a Vicario, dovrebbe essere formata da Sgarbi e Gyomber. A centrocampo la regia viene affidata a Carraro; ai suoi lati Dragomir e Falzerano sono insidiati da Kouan che ha fatto molto bene lo scorso anno, Paolo Fernandes e Capone sono favoriti per giocare da trequartisti a supporto di Iemmello, verosimilmente attaccante titolare nelle intenzioni del tecnico. Il Chievo si dispone con il rombo: il vertice basso può essere Salvatore Esposito, il trequartista Pucciarelli che supporterà il veterano Meggiorini e il giovane Stepinski. Avremo poi due mezzali come Pina Nunes (o Ivan) e Giaccherini, in difesa Tomovic può giocare come terzino destro o difensore centrale e dunque uno tra Bertagnoli e Rigione pare destinato ad andare in panchina, verso la conferma invece Leverbe (rispetto alla Coppa Italia) con Brivio a sinistra, il portiere dovrebbe essere Semper.

QUOTE E PRONOSTICO

Perugia Chievo si prospetta come una partita equilibrata: l’agenzia di scommesse Snai ha fornito quote ravvicinate, con il Grifone in leggero vantaggio grazie al valore di 2,40 che accompagna il segno 1 per la sua vittoria. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3,00 volte quanto investito con questo bookmaker mentre per il successo esterno dei veneti, per il quale dovrete scommettere sul segno X, andreste a vincere un corrispettivo di 3,15 volte la puntata.



