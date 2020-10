Diretta Perugia Cisterna/ Streaming video Rai: testa-coda classico (volley SuperLega)

DIRETTA PERUGIA CISTERNA: 5^ GIORNATA, INFRASETTIMANALE

Perugia Cisterna, che sarà diretta dagli arbitri Mariano Gasparro e Bruno Frapiccini, si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 14 ottobre presso il PalaBarton: siamo arrivati alla 5^ giornata del campionato di volley SuperLega 2020-2021, e questa sfida infrasettimanale rappresenta il testa-coda della classifica. La Sir Safety fino a questo momento è stata perfetta e comanda la graduatoria con 12 punti, cioè tutti quelli che avrebbe potuto ottenere; male invece i pontini, che hanno sempre perso e si trovano già sul fondo con il rischio di rimanerci. Chiaramente non è in questa trasferta che Lorenzo Tubertini spera di prendersi i punti utili a iniziare la rincorsa, ma di fatto Latina si trova già in una situazione per la quale sa di dover provare sempre a fare risultato; vediamo dunque cosa succederà nella diretta di Perugia Cisterna, aspettando che la partita cominci possiamo provare ad analizzare più a fondo le tematiche principali su questa serata di volley.

DIRETTA PERUGIA CISTERNA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Cisterna sarà trasmessa su Rai Sport – di conseguenza anche sul canale “gemello” Rai Sport + – sarà disponibile anche in alta definizione ma soprattutto rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti, ai canali57 e 58 del digitale terrestre. In assenza di un televisore sarà inoltre possibile seguire questa partita di SuperLega anche in diretta streaming video, servizio al quale accedere con PC, tablet e smartphone e che viene fornito senza costi aggiuntivi dalla televisione di stato, visitando il sito Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA PERUGIA CISTERNA: RISULTATI E CONTESTO

Perugia Cisterna come detto rappresenta una partita che sulla carta potrebbe essere scontata: la Sir Safety gioca per lo scudetto che aveva lasciato a Civitanova nell’ultima stagione conclusa regolarmente, in generale si tratta ovviamente di una squadra costruita per vincere tutto e infatti all’inizio del 2020-2021 ha già messo in bacheca un’altra Supercoppa Italiana. A conferma delle potenzialità degli umbri c’è il fatto che nelle ultime sei stagioni abbiano raggiunto la finale per il titolo in quattro occasioni; per ora una sola vittoria, ma la regolarità non manca. La Top Volley invece deve navigare a vista, almeno in questo momento: i pontini sapevano di doversela vedere con avversarie di livello e che la realtà presente sarebbe stata quella di una corsa per evitare le ultime posizioni, ma forse nemmeno le previsioni più nere portavano a pensare che ci sarebbero stati 0 punti in classifica dopo quattro giornate di campionato. Sarà allora interessante vedere quello che accadrà tra poche ore: chissà che l’orgoglio di Cisterna porti a fare il grande colpo al PalaBarton, anche se le premesse spingono decisamente in un’altra direzione…

