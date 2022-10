Diretta/ Perugia Cittadella streaming video tv: il Castori-bis parte bene (Serie B)

DIRETTA PERUGIA CITTADELLA: GLI UMBRI PROVANO LA RISALITA!

Perugia Cittadella, in diretta domenica 30 ottobre 2022 alle ore 16.15 presso lo stadio Renato Curi di Perugia, sarà una sfida valida per la 11^ giornata del campionato di Serie A. Importante segnale di risveglio da parte degli umbri dopo il ritorno in panchina di Fabrizio Castori: sul campo della Reggina il Perugia ha rischiato nel finale ma ha ottenuto un’importante vittoria per 2-3 contro una squadra che a inizio campionato si era insediata in vetta alla classifica.

Il Cittadella è reduce invece da un pari a reti bianche sul campo del Palermo: è stato il terzo pareggio consecutivo per i veneti, al momento ancora fuori la zona play out ma senza un cambio di passo capace di portarli a lottare per la parte alta della classifica, almeno per il momento. Il 27 novembre 2021 1-1 nell’ultimo precedente al “Curi” tra le due squadre, al 9 novembre 2019 risale l’ultimo successo in Umbria del Cittadella (1-2 il risultato), il Perugia non batte i granata in casa dal 2-0 del 15 ottobre 2016.

PERUGIA CITTADELLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Perugia Cittadella sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Perugia Cittadella in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA CITTADELLA

Le probabili formazioni della diretta Perugia Cittadella, match che andrà in scena allo stadio Renato Curi di Perugia. Per il Perugia, Fabrizio Castori schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gori; Vulikic, Corrado, Dell’Orco, Casasola, Luperini, Bartolomei, Santoro; Paz, Strizzolo; Melchiorri. Risponderà il Cittadella allenato da Edoardo Gorini con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Kastrati; Cassandro, Frare, Visentin, Vita; Branca, Pavan, Carriero; Lores; Antonucci, Asencio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Perugia Cittadella, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Perugia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Cittadella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.35.

