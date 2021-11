Diretta Perugia Cittadella/ Streaming video tv: per il salto di qualità! (Serie B)

DIRETTA PERUGIA CITTADELLA: SAPORE DI PLAYOFF!

Perugia Cittadella, partita che viene diretta dal signor Alessandro Prontera, si gioca alle ore 18:30 di sabato 27 novembre presso lo stadio Renato Curi: intrigante match nella 14^ giornata di Serie B 2021-2022, perché si affrontano due squadre che in questo momento sono appena fuori dalla zona playoff e ci vogliono rientrare quanto prima, perché è questa l’ambizione. Anche per il neopromosso Perugia, habitué della Serie B negli ultimi anni: il 2-0 rifilato al Crotone ha riscattato il netto ko di Como, la squadra umbra è ancora ondivaga ma solida in difesa, e dunque pericolosa.

Il Cittadella lo conosciamo bene: le due finali playoff in tre anni ce lo hanno presentato come club di organizzazione quadrata e risultati sul campo, ma al momento quel grande salto avanti non è ancora arrivato. Intanto, nell’ultimo turno il pareggio di Terni ha frenato la corsa verso la zona playoff; ora un’altra trasferta umbra, vedremo come andranno le cose nella diretta di Perugia Cittadella e, mentre aspettiamo che si giochi, possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA PERUGIA CITTADELLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Doppio appuntamento con la diretta tv di Perugia Cittadella, o meglio: sulla televisione solo gli abbonati al satellite potranno seguire questa partita di Serie B selezionando i canali Sky Sport, con la possibilità di mobilità grazie all’applicazione Sky Go che non prevede costi aggiuntivi. L’alternativa è per i clienti della piattaforma DAZN e in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o utilizzando una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA CITTADELLA

Massimiliano Alvini deve fare i conti con la squalifica di Burrai in Perugia Cittadella: in mezzo al campo l’alternativa principale è Vanbaleghem con la conferma di Segre su una mezzala e Gyabuaa o Kouan in campo sull’altra, al posto di Santoro. Falzerano e Lisi saranno nuovamente gli esterni ad accompagnare la mediana, con una difesa in cui Curado può tornare titolare al fianco di Angella e Sgarbi, con Chichizola tra i pali. Poi, Manuel De Luca e Ryder Matos formeranno il tandem offensivo del Grifone, entrambi favoriti su Murano e Bianchimano.

Classico 4-3-1-2 per Edoardo Gorini, che perde Adorni fermato dal Giudice Sportivo: c’è Frare a fare coppia con Perticone nel reparto difensivo davanti al portiere Kastrati, poi avremo Mattioli e Daniele Donnarumma in qualità di terzini. A centrocampo, con Branca e Pavan dovrebbe giocare Vita che resta in vantaggio su D’Urso, comunque una soluzione interessante; Antonucci dovrebbe giocare come trequartista – in ballottaggio con lo stesso D’Urso – Baldini e Tavernelli rischiano sulla pressione di Cuppone e Giacomo Beretta.

QUOTE E PRONOSTICO

Come sempre l’agenzia Snai ha proposto le sue quote su Perugia Cittadella: andiamo dunque a vedere cosa ci dica il bookmaker per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vale 2,30 volte la puntata, mentre con l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – arriviamo a un valore corrispondente a 3,05 volte quanto messo sul piatto. Il successo degli ospiti, ipotesi identificata dal segno 2, vi farebbe guadagnare una somma equivalente a 3,35 volte il valore della vostra giocata.



