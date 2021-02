Diretta Perugia Civitanova/ Streaming video Rai: big match per la Champions league

DIRETTA PERUGIA CIVITANOVA: CHE SFIDA PER LA CHAMPIONS!

Perugia Civitanova, diretta dagli arbitri Gradinski e Makshanov, è la partita in programma oggi, mercoledì 10 febbraio 2021 tra le mura del Pala Barton di Perugia: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00. Siamo nel vivo della bolla umbra, per l’ultima fase dei gironi di Champion league di volley maschile e con la diretta tra Perugia e Civitanova di questa sera, siamo pronti ad assistere certo al match più atteso di tutto il gruppo B. Conosciamo il valore dei due protagonisti, che da anni si contendono tutti i maggiori trofei italiani ed europei (solo lo scorso 31 gennaio si sono combattuti anche la Coppa Italia 2020-21), come pure i protagonisti chiamati in causa e naturalmente la gran posta in palio: sappiamo bene che al termine di questa tre giorni si deciderà chi passerà alla fase finale del primo torneo Cev, come prima classificata e tra le miglior seconde. E ovviamente Lube e Sir sono tra le prime indiziate a staccare il pass per la Final four della Champions league: rimane però da capire con che titolo e che in condizioni. La partita di oggi, al seconda della bolla di Perugia ci darà gran parte di queste risposte.

PERUGIA CIVITANOVA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Civitanova sarà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport +, due canali che trovate sul digitale terrestre: appuntamento quindi in chiaro per tutti sulla televisione di stato, più precisamente ai numeri 57 e 58. In assenza di un televisore, sarà come sempre la stessa emittente a fornire la possibilità di seguire la partita tramite il servizio di diretta streaming video, accedendo senza costi aggiuntivi al sito di Ray Play.

DIRETTA PERUGIA CIVITANOVA: IL CONTESTO

Impazienti di dare spazio alla diretta tra Perugia e Civitanova, match della Champions League che sicuramente si regalerà gran spettacolo, occorre però prima fare un passo indietro e dare un miglior contesto alla sfida che ci attenderà questa sera. Come abbiamo appena accento prima, al termine di questa tre giorni di partite nella bolla di Perugia, si stilerà la classifica finale del girone B e dunque si scoprirà chi strappare il pass di qualificazione, da prima della lista o come migliore seconda tra i 5 gruppi previsti. E come detto Lube e Sir sono attualmente la prime indiziate a proseguire su tal cammino europeo. I Cucinieri, che ieri hanno avuto a che fare con i francesi di Tours, hanno approcciato a questa bolla con il record di vittorie (a cui è stato aggiunto il 3-0 a tavolino contro i turchi del Arkasspor che si sono ritirati): salvo crolli imprevisti, per i campioni del mondo è già certa la qualificazione da leader assoluti del girone. Difficile poi che in tal senso, abbiamo problemi anche i bianconeri (che pure avranno a loro favore il match annullato coi turchi): la Sir per il momento si è inchinata solo alla Lube nel turno di andata e già oggi potrebbe avere il suo riscatto. Da aggiungere però che la squadra di Heynen domani sarà ancora in campo per chiudere il quadro con il Tours. Ci attenderà dunque sfida bollente: chissà che dirà il campo!



