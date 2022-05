Diretta Perugia Civitanova/ Streaming video Rai: gara-1 finale scudetto (volley)

DIRETTA PERUGIA CIVITANOVA: GRANDE SPETTACOLO

Perugia Civitanova, diretta dagli arbitri Marco Zavater e Rossella Piana presso il Pala Barton del capoluogo umbro, si giocherà alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 1° maggio 2022, come gara-1 della finale scudetto dei playoff della Superlega di volley maschile. Potremmo dire “tanto rumore per nulla” perché infine sono arrivate a giocarsi lo scudetto le due squadre più quotate del campionato italiano di pallavolo, che si sta confermando il più bello del mondo, eppure solo poco tempo fa sarebbe stato difficile pensare alla diretta di Perugia Civitanova come finale di questa meravigliosa Superlega.

Questo perché sia la Sir Safety Conad Perugia sia la Cucine Lube Civitanova hanno vissuto notevoli difficoltà nelle semifinali: Perugia è stata sotto 1-2 contro Modena, Civitanova addirittura 0-2 contro Trento. Entrambe sono sopravvissute, in particolare in gara-4 quando Modena e Trento avevano avuto l’occasione di chiudere le semifinali in casa propria: doppia vittoria esterna per portare entrambe le semifinali alla bella, che poi Perugia e Civitanova sono riuscite a vincere davanti al pubblico amico, ma non senza difficoltà in due bellissime gara-5. Di conseguenza abbiamo capito che sbilanciarsi in pronostici può essere molto rischioso: meglio aspettare di scoprire che cosa succederà in Perugia Civitanova…

DIRETTA PERUGIA CIVITANOVA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Civitanova sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché naturalmente sarà visibile gara-1 della finale playoff scudetto del volley maschile. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA PERUGIA CIVITANOVA IN STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA PERUGIA CIVITANOVA: RISULTATI E CONTESTO

Prevedibile eppure sorprendente, questa potrebbe essere la definizione giusta per avvicinarci alla diretta di Perugia Civitanova, prima partita della finale scudetto. A settembre tutti avrebbero immaginato questo epilogo, la classifica della stagione regolare ha confermato, anche se al primo posto con dominio di Perugia ha fatto fronte una seconda piazza ben più risicata per Civitanova, i playoff stavano per ribaltare tutto ed invece eccoci alla finale più attesa, anche se con grandi applausi per le semifinaliste Modena e Trento.

Adesso bisogna azzerare tutto per ripartire, anche se sono passati solamente quattro giorni dalla fine delle semifinali: Perugia ha la grande occasione per rendere memorabile la sua stagione facendo doppietta con la Coppa Italia già in bacheca e potrebbe trarre giovamento dal fattore campo pur se arriva da una semifinale nella quale quattro volte su cinque ha vinto la squadra in trasferta; Civitanova invece è uscita troppo presto sia dalla Coppa Italia sia dalla Champions League, ma vincendo lo scudetto naturalmente il bilancio stagione della Lube passerebbe decisamente in attivo…











