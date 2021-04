Diretta Perugia Civitanova/ Streaming video Rai: gara-1 finale scudetto (volley)

DIRETTA PERUGIA CIVITANOVA: SFIDA EQUILIBRATA!

Perugia Civitanova, diretta dagli arbitri Mauro Goitre e Alessandro Tanasi presso il Pala Barton del capoluogo umbro, è il grande match di pallavolo valido come gara-1 della finale scudetto nei playoff della Superlega di volley maschile 2020-2021: appuntamento alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, mercoledì 14 aprile. La diretta di Perugia Civitanova ci offrirà dunque oggi il primo atto di una serie che, al meglio delle cinque partite, assegnerà lo scudetto della pallavolo maschile italiana ancora una volta alla Sir Safety Conad Perugia oppure alla Cucine Lube Civitanova. Una rivalità che è ormai infinita e che è anche il meglio che la stagione della Superlega potesse offrire come suo epilogo: si tratta infatti di una finale scudetto tra la testa di serie numero 1 (la Sir Safety Perugia) e la numero 2 (la Lube Civitanova), due eccellenti protagoniste della pallavolo italiana e internazionale che si contendono questo nuovo titolo tricolore. Abbiamo dato tante informazioni, ma adesso è tempo di dare spazio alle emozioni di Perugia Civitanova, partita che non è mai come le altre – in una finale scudetto, ancora meno…

DIRETTA PERUGIA CIVITANOVA IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Civitanova, partita che apre questa serie della finale playoff della Superlega di volley maschile, sarà naturalmente disponibile per tutti su Rai Sport, per la precisione stavolta sia sul canale numero 57 del telecomando, Rai Sport + HD, sia sul 58. Questo significa che sarà gratuita e accessibile a tutti anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAIPLAY

DIRETTA PERUGIA CIVITANOVA: IL CONTESTO

La diretta di Perugia Civitanova ci offrirà, come abbiamo già accennato, una sfida di altissimo livello della nostra pallavolo. Se in campo internazionale queste due corazzate hanno dovuto conoscere delle battute d’arresto nella stagione 2020-2021, eccole però pronte adesso a contendersi il titolo tricolore per laurearsi campioni d’Italia. In semifinale Perugia ha chiuso in tre sole partite la pratica Monza, tra l’altro con affermazioni man mano più nette quanto più la serie avanzava: 3-2 casalingo nella prima partita, 1-3 a Monza in gara-2 ed infine il 3-0 casalingo nella terza sfida, per chiudere i conti nel più breve tempo possibile per pensare subito alla finale scudetto. Un po’ più difficile il cammino per Civitanova, che d’altronde in semifinale se la doveva vedere contro una rivale ancora più temibile dei lombardi, cioè Trento. Brutta partenza per la Lube, sconfitta per 2-3 in casa propria in gara-1, poi però Civitanova ha preso il sopravvento: 0-3 esterno in gara-2 per riprendersi il fattore campo, 3-1 in casa il giorno di Pasqua per passare avanti nella serie ed infine un altro 0-3 a Trento in gara-4 per prendersi la finale con una chiara dimostrazione di forza, per lanciare un avvertimento molto forte anche agli storici rivali di Perugia. Dunque, ora che la finale abbia inizio…

