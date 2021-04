Diretta Perugia Civitanova/ Streaming video Rai: gara-3 della finale! (volley)

DIRETTA PERUGIA CIVITANOVA: CHI SI PRENDE IL MATCHPOINT?

Perugia Civitanova sarà diretta dagli arbitri Daniele Rapisarda e Dominga Lot, e si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 21 aprile presso il Pala Barton: è gara-3 della finale scudetto di volley SuperLega 2020-2021. Siamo ancora in una situazione di parità: per due volte è saltato il fattore campo, domenica infatti la Sir Safety si è tolta da una situazione scomodissima e, vincendo al tie break, ha rimesso in equilibrio la serie ripristinando anche il fattore campo. Un successo fondamentale, perché adesso per vincere lo scudetto a Perugia “basterà” difendere il proprio terreno di gioco.

La Lube invece, dopo il blitz ottenuto in gara-1, dovrà ritrovare una vittoria esterna per essere campione d’Italia. Abbiamo comunque visto che questa serie si gioca sui dettagli, tra due squadre che si conoscono alla perfezione e che ormai hanno ben pochi segreti; sarà dunque interessantissimo scoprire se il trend delle vittorie in trasferta sarà confermato, di sicuro nella diretta di Perugia Civitanova la squadra vincente otterrà il primo match point per il titolo e allora noi possiamo andare a presentare i temi principali di questa sfida.

DIRETTA PERUGIA CIVITANOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Civitanova sarà trasmessa come al solito da Rai Sport + HD, un canale che dunque sarà accessibile a tutti gli appassionati – numero 57 del digitale terrestre – e con la possibilità di assistere alla partita anche in assenza di un televisore, in diretta streaming video collegandosi al sito o all’app ufficiali di Ray Play con apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone. Il portale www.legavolley.it fornirà invece le informazioni utili sul match, come il boxscore aggiornato in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA PERUGIA CIVITANOVA: RISULTATI E CONTESTO

Perugia Civitanova, atto terzo: la finale scudetto del volley italiano ha già confermato il grande spettacolo che speravamo potesse essere messo sul taraflex delle due squadre. La risposta della Sir Safety è arrivata in un momento delicato, con l’incredibile esonero di coach Vital Heynen che avrebbe potuto avere delle ripercussioni sulla squadra umbra; invece i ragazzi guidati da Carmine Fontana non hanno tremato e, guidati dallo straripante Wilfredo Leon (38 punti) sono riusciti a fare loro il tie break pur perdendo il quarto set, una mazzata psicologica che avrebbe potuto lanciare una Lube che sa di aver perso una grande occasione. Ad ogni modo, è anche vero che la squadra di Gianlorenzo Blengini ha già espugnato il Pala Barton ed è pienamente consapevole che la vittoria di gara-1 non è stata episodica: Civitanova lo può rifare anche questa sera, prendendosi eventualmente il match point da onorare sul parquet dell’Eurosuole Forum. Come detto sarà anche questa una partita che vivrà di momenti e di piccole cose che le due squadre dovranno eseguire alla perfezione noi non vediamo l’ora che arrivi il momento di giocare…



