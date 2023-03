DIRETTA PERUGIA CIVITANOVA/ Video streaming tv: le dichiarazioni di Andrea Anastasi

DIRETTA PERUGIA CIVITANOVA: PARLA ANASTASI

Cresce l’attesa per la diretta di Perugia Civitanova, ma non si può dimenticare il fatto che questa è stata anche la settimana dell’andata dei quarti di Champions League, che per Perugia ha portato una vittoria per 1-3 a Berlino e quindi già una seria ipoteca sulla qualificazione per le semifinali. L’allenatore degli umbri Andrea Anastasi aveva commentato così la prestazione dei suoi ragazzi: “Non è stato assolutamente facile e lo sapevamo. Abbiamo faticato all’inizio della partita, poi l’abbiamo tenuta sotto controllo perché abbiamo murato e difeso molto bene anche grazie ad una battuta importante.

Berlino ha fatto una buonissima gara, il punteggio finale sembrerebbe non dirlo, ma è stata una partita vera davanti ad un pubblico meraviglioso”. Anastasi aveva poi pensato già al futuro ormai imminente: “Torniamo a casa fiduciosi dopo due trasferte consecutive vittoriose sapendo che davanti a noi ci sono ora altre due gare importanti in casa nostra contro Civitanova ed ancora Berlino. La squadra in vista dell’inizio del tour de force che ci attende sta molto bene e per questo sono sereno. Continueremo con l’idea della rotazione di giocatori, abbiamo bisogno dell’apporto di tutti perché i playoff saranno lunghissimi, estenuanti e molto difficili e la Champions lo stesso”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PERUGIA CIVITANOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Civitanova sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è una delle due partite di questa giornata di Superlega selezionata per la trasmissione sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Perugia Civitanova sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

PERUGIA CIVITANOVA: BIG MATCH!

Perugia Civitanova, diretta dagli arbitri Armando Simbari e Dominga Lot naturalmente dal Pala Barton del capoluogo dell’Umbria, si gioca alle ore 18.00 di questo pomeriggio, domenica 12 marzo 2023, essendo il big-match televisivo che spicca nel programma della ventiduesima giornata della Superlega di volley maschile, che è già l’ultimo turno del girone di ritorno del massimo campionato di pallavolo, che è arrivato alla fine della sua stagione regolare. Questa collocazione in calendario faceva sperare in un finale pirotecnico, in realtà basta un rapido sguardo alla classifica per capire che l’incontro fra Sir Safety Susa Perugia e Cucine Lube Civitanova sarà la ciliegina sulla torta per gli umbri, prima di pensare ai playoff.

La diretta di Perugia Civitanova vede infatti la dominante capolista a quota 62 punti dopo le precedenti ventuno giornate, la marcia di Perugia ha lasciato solo le briciole a tutte le avversarie, compresa Civitanova che è quarta con 38 punti ma potrebbe puntare ancora almeno al terzo posto, per il quale tuttavia servirebbe l’impresa di un successo al Pala Barton. Al di là delle esigenze di classifica, questa resta comunque una partita sempre meravigliosa e allora siamo curiosi di scoprire che cosa potrà succedere nella diretta di Perugia Civitanova…

DIRETTA PERUGIA CIVITANOVA: RISULTATI E CONTESTO

In base a quanto abbiamo già detto, ecco che la diretta di Perugia Civitanova è un’occasione innanzitutto per celebrare il dominio della Sir Safety Susa Perugia sulla stagione regolare di Superlega. In casi come questi, i numeri sono più eloquenti di ogni aggettivo: ventuno vittorie su altrettante partite disputate, 62 punti (una sola volta Perugia è andata al tie-break) e ventuno lunghezze di vantaggio sulla seconda, cioè sette partite di differenza. Inoltre Perugia ha vinto Supercoppa Italiana e Mondiale per Club e pure in Champions League è ad un passo dalle semifinali, resta il rammarico perché l’unica sconfitta stagionale è costata la Coppa Italia ma francamente Perugia sta facendo qualcosa di incredibile.

La diretta di Perugia Civitanova invece per gli ospiti marchigiani della Lube ricorda naturalmente il trionfo nella finale scudetto dello scorso campionato, ma pure che l’attualità fornisce un quadro della situazione assai differente. Civitanova vanta tredici vittorie e otto sconfitte per un bottino di 38 punti, che sono quindi 24 in meno rispetto agli umbri: nel mirino ci potrebbe essere comunque almeno il terzo posto sfruttando lo scontro Trento Modena che si gioca in contemporanea, ma naturalmente richiederebbe alla Lube di espugnare il Pala Barton per non tornarci in semifinale, bensì eventualmente solo in finale. In ogni caso, lo spettacolo è assicurato…

