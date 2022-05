Diretta Perugia Civitanova/ Streaming video tv: gara-3 finale scudetto (Volley)

DIRETTA PERUGIA CIVITANOVA: LA LUBE PUO’ CHIUDERE I GIOCHI

Perugia Civitanova, in diretta domenica 8 maggio alle ore 18:00 dal Pala Barton del capoluogo umbro, è valida per gara-3 della finale scudetto dei playoff della Superlega di volley maschile. Sarà quindi il terzo atto della serie, che si gioca al meglio delle cinque partite. La Lube, grazie ai successi conquistati nei primi due confronti, ha la possibilità di chiudere definitivamente i giochi e conquistare il tricolore.

Civitanova ha infatti vinto gara-1 a Perugia, espugnando il Pala Barton al tie-break, e si è ripetuta tre giorni dopo superando gli umbri con un secco 3-0 all’Eurosuole Forum. La Sir Safety deve necessariamente vincere per prolungare la serie e continuare a sperare nella conquista dello scudetto. In caso di successo, Civitanova si laureerebbe campione per il terzo anno consecutivo, sempre ai danni della compagine umbra.

DIRETTA PERUGIA CIVITANOVA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Civitanova sarà disponibile su Rai Sport + HD. Come di consueto, il canale numero 58 del digitale terrestre trasmetterà la partita di volley, e sarà quindi visibile in chiaro. Inoltre c’è la possibilità di seguire gara-3 della finale scudetto anche in diretta streaming video, infatti la televisione di Stato trasmette tutti i suoi canali sull’applicazione RaiPlay. Per poter accedere ai suoi contenuti è necessario essere in possesso di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile accedere al servizio tramite Smart Tv.

DIRETTA PERUGIA CIVITANOVA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Perugia Civitanova ci porta ad analizzare il percorso delle due squadre per arrivare fino alla finale scudetto dei playoff della Superlega di volley maschile. Un epilogo pronosticabile già ad inizio stagione, considerando la Sir Safety e la Lube si trovano di fronte in finale per il terzo anno consecutivo. Quello che potrebbe aver sorpreso, è stato il dominio umbro nel corso della regular season, i quali hanno chiuso il campionato mettendo proprio Civitanova alle spalle.

La doppia vittoria della Lube però, potrebbe aver messo in discesa la serie, considerando anche il fatto che i marchigiani hanno il fattore campo a loro vantaggio, che all’inizio della serie era in favore della Sir Safety. Entrambe le compagini ci hanno però abituato a grandi rimonte, come accaduto in semifinale. Perugia ha infatti ribaltato il doppio svantaggio iniziale contro Modena, mentre per Civitanova c’è stato un avvincente duello con la Trentino.

