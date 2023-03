Diretta Perugia Como/ Streaming video tv: con la paura di sbagliare! (Serie B)

DIRETTA PERUGIA COMO: IMPORTANTE PER LA SALVEZZA!

Perugia Como, che è in diretta dallo stadio Renato Curi alle ore 20:30 di mercoledì 1 marzo, è valida per la 27^ giornata nel campionato di Serie B 2022-2023. Sfida delicata per la salvezza: il Grifone, partito con propositi di playoff, si è ritrovato presto ultimo in classifica, dopo il brevissimo interregno di Silvio Baldini è tornato Fabrizio Castori che ha certamente cambiato passo, ma non a sufficienza perché il Perugia è ancora a ridosso della zona playout e rischia la retrocessione diretta, e non mostra continuità avendo nuovamente perso sul campo del Pisa.

Il Como ovviamente ha una situazione non ottimale, ma almeno ha battuto un colpo importante nel weekend: roboante 5-1 al Cosenza per i lariani, che hanno anche staccato una diretta concorrente e fatto un passo avanti verso la permanenza in Serie B, forse non l’obiettivo migliore per una società con ambizioni ma comunque importante per come si erano messe le cose. Aspettando che la diretta di Perugia Como prenda il via, proviamo a valutare le scelte che saranno operate dai due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA PERUGIA COMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Como sarà trasmessa sulla televisione satellitare: l’appuntamento però sarà disponibile soltanto per gli abbonati al pacchetto Calcio, poiché il canale di riferimento sarà Sky Sport 257. Come sempre i clienti avranno la possibilità di seguire il match di Serie B anche attraverso il servizio di diretta streaming video che, ricordiamo, non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e inserire i dati del proprio abbonamento per attivare l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA COMO

Non inizia certo bene la diretta Perugia Como per Castori: Casasola, Kouan e Yeferson Paz sono squalificati. Come cambia il Grifone? Rosi potrebbe avanzare a destra (sull’altro versante torna Lisi) con Vulikic che opererebbe in difesa insieme ad Angella e Sgarbi a protezione di Gori, in mezzo al campo invece Bartolomei è una soluzione insieme a Capezzi e Santoro, con Luperini che avanzerebbe il suo raggio d’azione agendo sulla trequarti. Davanti, Di Serio dovrebbe nuovamente essere titolare: con lui giocherebbe uno tra Di Carmine, Ekong e Ryder Matos.

Moreno Longo perde Ioannou, comunque partito dalla panchina sabato – e capace di andare in gol: davanti ad Alfred Gomis avremmo Binks, Odenthal e Filippo Scaglia come terzetto difensivo, poi Iovine e Parigini (o Alex Blanco, o Chajia) sugli esterni con Arrigoni e Faragò che insidiano le maglie di Fabregas (per turnover naturale) e Baselli, mentre Bellemo va per la conferma. Davanti, Cutrone e Gabrielloni restano la coppia d’attacco migliore anche se Leonardo Mancuso è un’alternativa di lusso per il Como.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulla diretta di Perugia Como possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per la 27^ giornata di Serie B, emesse in particolare dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,25 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 3,15 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 3,35 volte la quota messa sul tavolo.

