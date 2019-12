Diretta Perugia Cosenza/ Streaming video DAZN: Monday Night per cuori forti (Serie b)

Perugia Cosenza, diretta dall’arbitro Francesco Fourneau, è la grande sfida del Monday Night della quindicesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020, in programma alle ore 21.00 di lunedì 9 dicembre presso l’impianto di gioco umbro intitolato a Renato Curi. La compagine allenata da Massimo Oddo è tornata alla vittoria nell’ultimo turno contro il Pescara (3-1) dopo due ko consecutivi e proverà a sfruttare la seconda gara casalinga di fila per mantenere l’attuale secondo posto in classifica, occupato in coabitazione con Cittadella, Pordenone e Crotone. Naviga decisamente in acque agitate la squadra di Piero Braglia, diciottesima a quota 13 punti insieme al Trapani e a +2 sul fanalino di coda Livorno. Fin qui sono soltanto due i successi centrati nella competizione, a fronte di 7 pareggi e di 5 sconfitte, con 15 gol realizzati e 16 incassati. Dando uno sguardo alle statistiche, il Perugia non vince in casa contro il Cosenza addirittura dalla stagione 1995/1996 (2-1). Nei due precedenti andati in scena nella scorsa edizione del torneo, sono arrivati un pareggio per 1-1 in Calabria e un successo dei lupi in trasferta per 0-1.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come gli appassionati già sanno, la diretta Perugia Cosenza non sarà trasmessa in diretta tv ma in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN, che avranno la possibilità di seguire l’incontro attraverso l’app DAZN tramite smart tv, smartphone e tablet, oppure collegandosi tramite pc sul sito dazn.it.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA COSENZA

Per quanto concerne le probabili formazioni di Perugia e Cosenza, si va verso la riconferma totale, o quasi, degli undici iniziali schierati nell’ultimo turno. I padroni di casa si disporranno in campo ad albero di Natale, affidandosi all’estremo difensore Vicario e alla linea difensiva a quattro composta da Rosi, Gyomber (ex Catania), Sgarbi, Nzita. In mediana agiranno il centrocampista scuola Juventus Nicolussi Caviglia, Carraro e Dragomir, con Buonaiuto e Capone alle spalle del terminale offensivo Iemmello. Risponde il Cosenza con il 4-2-3-1: tra i pali Perina, protetto da Bittante, Anibal, Monaco e D’Orazio. Saranno invece Bruccini e Kanouté a coprire le spalle al trio Pierini-Machach-Báez. Riferimento offensivo, Emmanuel Rivière, ex stella del Monaco che piace alla Sampdoria di Claudio Ranieri.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico favorevole al Perugia, secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 è infatti quotato a 2,00, mentre la vittoria degli ospiti paga addirittura 4,25 volte l’importo giocato. Il pareggio al 90’ è un’opzione quotata a 3,10. L’Under e l’Over 2,5 si attestano rispettivamente a 1,60 e 2,25.



© RIPRODUZIONE RISERVATA