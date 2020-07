Diretta Perugia Cremonese/ Streaming video DAZN: il Grifone ora è nei guai (Serie B)

Perugia Cremonese, partita in diretta dal Renato Curi, va in scena alle ore 21:00 di venerdì 17 luglio: nella 35^ giornata della Serie B 2019-2020 è dentro o fuori per gli umbri, che nel post-lockdown sono entrati in crisi e, dopo aver battuto l’Ascoli, non hanno più fatto risultati. Perdendo a Cosenza lunedì sera, il Grifone si è ritrovato addirittura in zona playout e adesso deve necessariamente tirarsi fuori dai guai, già dando per persi quei playoff che erano considerati l’obiettivo minimo. Tira allora aria pesante in Umbria, più leggera invece a Cremona perché i grigiorossi nell’ultimo turno hanno fatto il colpo grosso, battendo il Chievo all’ultimo respiro e riuscendo a sopravanzare il terzetto di cui fa parte anche il Perugia (e che comprende Venezia e Pescara) ottenendo virtualmente una salvezza diretta. Adesso ovviamente bisognerà confermare questo risultato; partita speciale per Pierpaolo Bisoli, un ex che torna al Renato Curi cercando punti. Vediamo dunque quello che succederà nella diretta di Perugia Cremonese; aspettando che le due squadre scendano in campo, valutiamo con attenzione in che modo potrebbero essere sistemate dai due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA CREMONESE

Possiamo ipotizzare che per Perugia Cremonese Serse Cosmi, avendo ben poco da perdere, si affidi ad una formazione spregiudicata: un eventuale ritorno al 4-3-3 con Iemmello unica punta e il supporto di Falcinelli, esterno mascherato, e Buonaiuto mentre a centrocampo il ritorno di Falzerano farebbe sistemare la linea con l’ex Venezia e Nicolussi Caviglia sulle mezzali, mentre la regia sarebbe affidata a Carraro preferito ancora a Dragomir. In difesa invece i due centrali potrebbero essere Rajkovic e Gyomber, con Angella che si gioca un posto; Rosi va a destra e Di Chiara sarebbe il laterale di sinistra, in ballottaggio però con Falasco.

Bisoli dispone la sua Cremonese con un modulo che sarebbe speculare: l’ultimo matchwinner Mogos contende la maglia a Bianchetti come terzino destro, sull’altro versante giocherà Zortea mentre in mezzo alla difesa avremo Terranova e Ravanelli, con Ravaglia in porta. Arini tiene le fila del gioco in mediana, la squalifica di Gustafson potrebbe rilanciare Castagnetti che però deve vincere la concorrenza di Valzania e Michael (ex della partita), schierati titolari lunedì sera. Nel tridente offensivo Antonio Piccolo e Gaetano sono sempre favoriti sulla concorrenza; così Daniel Ciofani, ma Zan Celar e Palombi – per non parlare di Ceravolo – sono concorrenti insidiosi.



