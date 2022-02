DIRETTA/ Perugia Cremonese video streaming tv: Ivano Pezzuto sarà l’arbitro

DIRETTA PERUGIA CREMONESE: L’ARBITRO

La grande sfida Perugia Cremonese sarà diretta da Ivano Pezzuto, arbitro della sezione Aia di Lecce che finora ha diretto tre partite nella serie cadetta ed è stato scelto per dirigere l’incontro che si gioca oggi pomeriggio allo stadio Renato Curi di Perugia, nel quale si affrontano i grifoni umbri di Massimiliano Alvini e i lombardi della Cremonese, con in panchina Fabio Pecchia. Il direttore di gara pugliese avrà al suo fianco gli assistenti di linea Sechi e Laudato, oltre che Luciani che sarà il quarto uomo.

Alla postazione VAR ecco il signor Paterna assistito dall’assistente Avar Pagnotta. Ivano Pezzuto non ha finora incrociato le due formazioni in questa stagione e nel suo tabellino disciplinare si notano dieci cartellini gialli, nessuna espulsione e tre calci di rigore assegnati.

DIRETTA PERUGIA CREMONESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Perugia Cremonese sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

PARTITA COMBATTUTA E RISULTATO INCERTO!

Perugia Cremonese, in diretta sabato 19 febbraio 2022 alle ore 16.15 presso lo stadio Renato Curi di Perugia sarà una sfida valevole per la 24^ giornata del campionato di Serie B. La capolista arriva allo stadio Renato Curi, contro il Parma la Cremonese si è presa la terza vittoria consecutiva in campionato e la vetta solitaria della classifica, con i grigiorossi che sembrano aver trovato la continuità che era mancata nel girone d’andata per puntare al sogno di uno storico ritorno in Serie A.

Anche il Perugia però è reduce da tre vittorie consecutive, l’ultima ottenuta in casa del Cosenza, con gli umbri che hanno agganciato al sesto posto, a quota 37 punti, il Frosinone ed il Benevento, candidandosi prepotentemente per la qualificazione ai play off. All’andata il Perugia ha vinto di larga misura allo stadio Zini, 0-3 con gol di Lisi, Zanandrea e Kouan, mentre è terminato a reti bianche l’ultimo precedente allo stadio Renato Curi disputato il 17 luglio 2020.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA CREMONESE

Le probabili formazioni della diretta Perugia Cremonese, match che andrà in scena allo stadio Renato Curi di Perugia. Per il Perugia, Massimiliano Alvini schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Chichizola; Sgarbi, Angella, Zanandrea; Falzerano, Kouan, Ghion, Beghetto; Olivieri, D’Urso; De Luca. Risponderà la Cremonese allenata da Fabio Pecchia con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Valeri; Valzania, Fagioli; Zanimacchia, Gaetano, Bonaiuto; Ciofani.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Perugia Cremonese al Renato Curi di Perugia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Perugia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.60, mentre l’eventuale successo della Cremonese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.



