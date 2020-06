Diretta Perugia Crotone/ Streaming video DAZN: che esame per Cosmi! (Serie B)

Perugia Crotone, in diretta dallo stadio Renato Curi della città umbra, è in calendario per le ore 21.00 di questa sera, venerdì 26 giugno 2020. La Serie B a lungo bloccata dal Coronavirus è infatti giunta alla sua trentesima giornata, di cui proprio Perugia Crotone sarà una delle portate più interessanti. Gli umbri di Serse Cosmi sono reduci dalla vittoria di domenica scorsa sul campo dell’Ascoli che ha rilanciato le ambizioni playoff del Perugia, ora decimo in classifica a quota 39 punti: al momento ciò ancora non basterebbe, la rimonta dunque deve proseguire e per i padroni di casa la sfida con il Crotone sarà un esame davvero impegnativo per verificare le ambizioni playoff. Dall’altra parte infatti ci saranno i calabresi, che hanno ricominciato il campionato con un pareggio contro il Chievo ma restano al secondo posto a quota 50 punti: per il Crotone dunque l’obiettivo è la promozione diretta, c’è di conseguenza da difendere un preziosissimo secondo posto che è ambito da molte inseguitrici. Vincere a Perugia sarebbe un messaggio molto chiaro alla concorrenza: il Crotone ne sarà capace?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Crotone non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA CROTONE

Andiamo adesso ad analizzare le probabili formazioni attese per Perugia Crotone: i padroni di casa non hanno giocatori squalificati e di conseguenza Serse Cosmi potrebbe in linea di massima confermare il 3-5-2 della vittoria ad Ascoli, con Rosi, Angella e Sgarbi nella retroguardia a tre davanti al portiere Vicario. Nel folto centrocampo a cinque i titolari potrebbero essere da destra a sinistra Mazzocchi, Falzerano, Carraro, Nicolussi Caviglia e Di Chiara, mentre in attacco potrebbe tornare titolare il capocannoniere Iemmello, al fianco magari di Falcinelli. Nel Crotone invece si segnala la squalifica di Barberis e di conseguenza Giovanni Stroppa dovrà decidere chio schierare con Benali e Zanellato nel cuore del 3-5-2 calabrese, che per il resto vedrà Cuomo, Marrone e Golemic davanti a Cordaz, Gerbo e Molina favoriti sulle fasce e ballottaggi ancora aperti in avanti, dove scalpitano fra gli altri Simy e Maxi Lopez.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Perugia Crotone. Il quadro sembra essere molto incerto, ma premia leggermente gli ospiti calabresi: il segno 2 infatti è quotato a 2,60, contro il 2,85 per il segno 1 in caso di vittoria del Perugia. Vale un poco di più il pareggio: il segno X è infatti quotato a 3,05.



© RIPRODUZIONE RISERVATA