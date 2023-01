DIRETTA PERUGIA DUREN/Video streaming tv: le dichiarazioni di Andrea Anastasi

DIRETTA PERUGIA DUREN: PARLA ANASTASI

Manca sempre meno alla diretta di Perugia Duren, che per la squadra umbra sarà una formalità grazie al primo posto già matematico nel girone di Champions League. Sappiamo che la certezza era arrivata dopo la vittoria di due settimane fa a Lubiana, leggiamo allora cosa aveva detto l’allenatore Andrea Anastasi in sede di commento dopo il match in Slovenia: “Siamo andati a Lubiana con l’intenzione di chiudere il discorso per la qualificazione”, si legge sul sito ufficiale di Perugia. Anastasi aveva poi aggiunto, ampliando la sua analisi: “Sapevamo di essere favoriti, ma poi bisogna sempre essere in grado di dimostrarlo sul campo.

I primi due set sono stati in controllo, nel terzo a qualificazione ottenuta abbiamo un po’ perso concentrazione, ma i ragazzi sono stati bravissimi nel quarto a rientrare subito. Alcuni ragazzi hanno fatto prestazioni importanti come ad esempio Herrera, che ha giocato molto bene, o come Semeniuk che in battuta è stato fantastico facendo grandi cose. Sono soddisfatto perché ancora una volta abbiamo giocato con tutta la rosa che è un nostro obiettivo”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PERUGIA DUREN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Perugia Duren il punto di riferimento saranno i canali di Eurosport, inoltre va naturalmente ricordato che tutti i match della Champions League di volley sono appannaggio della piattaforma Discovery Plus: il servizio dunque prevede una trasmissione di Perugia Duren in diretta streaming video, naturalmente riservata a chi ha sottoscritto un abbonamento.

PERUGIA DUREN: PER CHIUDERE A PUNTEGGIO PIENO

Perugia Duren, in diretta naturalmente dal Pala Barton del capoluogo umbro, si giocherà alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 25 gennaio 2023, per la sesta e ultima giornata del girone E della Champions League di volley maschile, edizione 2022-2023. Partita sostanzialmente “amichevole” per la Sir Sicoma Monini Perugia, il cui cammino fino a questo momento è stato perfetto (anche) in Champions League: la squadra umbra ha vinto cinque partite su cinque senza lasciare per strada nemmeno un punto, di conseguenza l’obiettivo del primo posto nel gruppo è già matematicamente certo e mai era stato in discussione.

La diretta di Perugia Duren diventa quindi una sorta di formalità per la compagine umbra allenata da Andrea Anastasi, perché non è mai stata in discussione la qualificazione immediata ai quarti, senza dover passare dal precedente turno di spareggio che tocca alle seconde e alla migliore terza, mentre i tedeschi del Duren sono il fanalino di coda del gruppo e non sono più in lotta nemmeno per conquistare la seconda posizione. Le motivazioni dunque sono molto relative, ma Perugia vorrà chiudere bene davanti al proprio pubblico: che cosa ci dirà il campo nella diretta di Perugia Duren?

DIRETTA PERUGIA DUREN: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Perugia Duren, possiamo allora riepilogare il trionfale cammino degli umbri in Champions League, nel contesto di una stagione d’altronde meravigliosa per la Sir Sicoma Monini Perugia, che ha già vinto Supercoppa Italiana e Mondiale per Club e ha blindato il primato nella stagione regolare di campionato. Nel gruppo della Champions League di volley maschile, il ruolino di marcia è il seguente per Andrea Anastasi: debutto con vittoria casalinga per 3-0 contro Lubiana, poi ecco il colpo per 1-3 ad Ankara e uno 0-3 proprio in casa del Duren nella prima metà del girone. Successivamente, ecco la vittoria casalinga per 3-1 contro Ankara e il successo per 1-3 a Lubiana per 15 punti in cassaforte, come il primo posto.

Il SWD powervolleys Duren è invece attualmente ultimo a causa di una sola vittoria (che fu un 3-1 casalingo contro Ankara alla prima giornata) a fronte di ben quattro sconfitte, quindi la chiusura a Perugia sembra essere una missione ai limiti dell’impossibile per i tedeschi, anche se con motivazioni molto relative le sorprese sono sempre in agguato. Il verdetto naturalmente arriverà dal campo: quali risposte ci darà la diretta di Perugia Duren?











