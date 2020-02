Diretta Perugia Empoli/ Streaming video DAZN: posticipo di fuoco! (Serie B)

Perugia Empoli, diretta dall’arbitro Rapuano, lunedì 24 febbraio 2020 alle ore 21.00 presso lo stadio Renato Curi di Perugia, sarà una sfida valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B. Posticipo con i Grifoni coinvolti da una serie di polemiche molto dure dopo la sconfitta di Frosinone, l’arrivo di Cosmi in panchina non ha portato la scossa sperata per la formazione umbra che si ritrova in bilico nella corsa ai play off. La scossa è arrivata invece ad Empoli dopo l’approdo del terzo allenatore della stagione, quel Pasquale Marino che è riuscito a cambiare la mentalità di una formazione azzurra che non riusciva più a vincere e che invece, dopo il derby al cardiopalma contro il Pisa deciso al 96′ da Tutino, ha inanellato la terza vittoria consecutiva portandosi solamente a -2 dalla zona play off.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Empoli non si potrà seguire sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. L’incontro sarà infatti trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN, visibile collegandosi tramite pc al sito dazn.it, oppure con l’applicazione DAZN tramite smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone, con il campionato cadetto tra le esclusive della piattaforma online.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA EMPOLI

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Perugia Empoli, lunedì 24 febbraio 2020, presso lo stadio Renato Curi di Perugia, sfida valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B. Il Perugia allenato da Serse Cosmi dovrebbe scegliere il 3-5-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Vicario; Angella, Gyomber, Rajkovic; Mazzocchi, Kouan, Carraro, Dragomir, Nzita; Falcinelli, Iemmello. L’Empoli guidato in panchina da Pasquale Marino sarà chiamato a rispondere con un 4-3-3 così disposto sul rettangolo verde: Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Maietta, Balkovec; Frattesi, Ricci, Henderson; Bajrami, Mancuso, Tutino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Perugia e Empoli. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 2.40, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 2.90 e la vittoria in trasferta viene quotata a 3.25. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 2.00, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 1.80.



