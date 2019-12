Diretta Perugia Entella/ Streaming video DAZN: Grifone per il riscatto (Serie B)

Perugia Entella, diretta dal signor Campione, match previsto sabato 21 dicembre 2019 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Curi di Perugia, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Nell’ultimo weekend la sconfitta di Cremona ha costretto i Grifoni a compiere un altro passo indietro in classifica, ritrovandosi al confine della zona play off, raggiunti dal Pisa. Una costante nella squadra allenata da Massimo Oddo in questa stagione, che non è riuscita a trovare la giusta continuità per puntare alle zone alte di una classifica del campionato cadetto che resta comunque cortissima, col terzo posto ora occupato dal Frosinone distante solo 3 punti per gli umbri. Che devono però inseguire di nuovo l’Entella, avversario di turno che si è portato di nuovo al quinto posto dopo il 2-0 rifilato all’Empoli. E’ stata la terza vittoria consecutiva per la formazione allenata da Boscaglia, che era partita in questa stagione portandosi addirittura in testa alla classifica, per poi vivere una flessione dimenticata con gli ultimi successi. L’andamento delle due formazioni fa dunque pensare a un incontro dall’esito potenzialmente imprevedibile.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Entella, match previsto sabato 21 dicembre 2019 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Curi di Perugia, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato spagnolo, con una selezione di partite trasmessa anche sul canale dedicato su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA ENTELLA

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Perugia Entella, match previsto sabato 21 dicembre 2019 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Curi di Perugia, sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B. Il Perugia allenato da Massimo Oddo sceglierà il 4-3-2-1 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto:Vicario; Rosi, Falasco, Sgarbi, Di Chiara; Nicolussi Caviglia, Carraro, Balic; Capone, Buonaiuto; Iemmello. Risponderà l’Entella guidata in panchina da Roberto Boscaglia con un 4-3-1-2 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Contini; Crialese, Chiosa, Pellizzer, Coppolaro; Coulibaly, Paolucci, Settembrini; Schenetti; Mancosu, M. De Luca.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 1.90, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.20, mentre il successo in trasferta viene quotato 4.33. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 2.05, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 1.75.



