DIRETTA/ Perugia Entella video streaming tv: i precedenti sorridono agli umbri (Serie C, 30 ottobre 2023)

DIRETTA PERUGIA ENTELLA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Perugia Entella vede due squadre affrontarsi per la tredicesima volta all’interno della propria storia. L’ago della bilancia pende a favore del Perugia con 7 successi su 12 sfide giocate. Le restanti 5 partite hanno evidenziato tre volte il risultato di pareggio e due successi per i liguri. La prima volta queste due squadre si sono affrontate è stato nel 2014 con il risultato di 1-1. Si trattava della Supercoppa di serie C. Nella gara di ritorno il Perugia ottenne il successo grazie al gol di un giovanissimo Roberto Insigne. Sempre nello stesso anno le due formazioni si affrontano anche nel campionato di serie B con il successo ancora una volta da parte del Perugia con il risultato di 2-1.

La sfida con più gol risulta essere quella giocata nel 2017 all’interno della prima giornata di campionato di serie B. La partita è terminata con il risultato di 1-5 in favore del Perugia grazie alla tripletta incredibile di Hang Kwang. Ad andare in gol anche Colombatto e Cerri. L’ultima sfida tra queste due formazioni è stata giocata nel luglio del 2020 con il successo del Perugia in casa della formazione biancoazzurra con i gol di Iemmello e Buonaiuto. (Marco Genduso)

PERUGIA ENTELLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Perugia Entella sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Perugia Entella in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Perugia Entella, in diretta lunedì 30 ottobre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Renato Curi di Perugia, sarà una sfida valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie C. Entrambe le squadre chiamate a confermarsi in un momento estremamente positivo. Il Perugia assieme alla capolista Torres è l’unica squadra del girone B ancora imbattuta, 11 risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa Italia per i Grifoni, al quarto posto dopo l’ultimo pareggio sul campo della Recanatese.

L’Entella dopo un avvio di stagione particolarmente negativo si è risollevata dalla zona calda della classifica grazie a 3 vittorie consecutive in campionato, l’ultima ottenuta sul campo della Fermana. Liguri chiamati a scalare la graduatoria verso la zona play off, considerando le buone ambizioni di inizio stagione. Il 21 dicembre 2019, nel campionato di Serie B, Perugia vincente 2-0 nell’ultimo precedente casalingo disputato contro l’Entella.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA ENTELLA

Le probabili formazioni della diretta Perugia Entella, match che andrà in scena allo stadio Renato Curi di Perugia. Per il Perugia, Francesco Baldini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Adamonis; Mezzoni, Angella, Vulikic, Cancellieri; Iannoni, Bartolomei, Kouan; Matos, Vazquez, Lisi. Risponderà l’Entella allenata da Fabio Gallo con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: De Lucia, Parodi, Manzi, Bonini, Di Mario; Corbari, Petermann, Tascone; Mosti; Santini, Zamparo.

PERUGIA ENTELLA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Perugia Entella, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Perugia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo dell’Entella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.75.











