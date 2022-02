Diretta Perugia Fenerbahce/ Streaming video tv: una formalità (CL volley)

Perugia Fenerbahce, in diretta dal Pala Barton del capoluogo umbro con fischio d’inizio alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 16 febbraio 2022, sarà la partita di pallavolo valida per la sesta e ultima giornata del girone E della Champions League di volley maschile 2021-2022. La diretta di Perugia Fenerbahce sarà a dire il vero una pura formalità per la Sir Sicoma Monini Perugia, che infatti è già certa della qualificazione ai quarti di finale e del primato nel girone.

La prima fase della Champions League di volley è stata praticamente una formalità per Perugia, o almeno gli umbri sono stati bravissimi a renderla tale grazie a cinque vittorie su cinque, compreso il doppio successo nel derby italiano contro Trento, che ha dato agli umbri la definitiva certezza di un cammino trionfale. Perugia già qualificata, Fenerbahce invece già eliminato, non ci sarà nulla di concreto in palio ma proprio per questo potremmo vivere il divertimento di una partita senza pressioni: cosa succederà in Perugia Fenerbahce?

DIRETTA PERUGIA FENERBAHCE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista una diretta tv di Perugia Fenerbahce, ma ricordiamo che la Champions League di volley maschile è un’esclusiva del portale Discovery Plus. Anche questa partita sarà dunque riservata ai possessori di un abbonamento alla piattaforma, e ovviamente si tratterà di una visione in diretta streaming video, potendo utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, oppure su televisori dotati di connessione Internet.

DIRETTA PERUGIA FENERBAHCE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Perugia Fenerbahce dovrebbe quindi essere una formalità per i padroni di casa umbri, che finora hanno raccolto cinque vittorie su cinque e sempre successi da 3 punti, di conseguenza Perugia ha 15 punti nella classifica del suo girone, che ha vinto in anticipo e con pieno merito. Ne sanno qualcosa naturalmente anche i turchi del Fenerbahce, già battuti all’andata in Turchia. L’unica curiosità è quella di scoprire se la Sir completerà il percorso perfetto: arriverà la sesta vittoria su sei?

Dall’altra parte ci sarà il Fenerbahce che francamente ha vissuto una Champions League deludente. I club maschili della Turchia non sono di certo all’altezza di quelli femminili, ma il Fenerbahce ha deluso particolarmente, vincendo solamente contro il Cannes, subendo sempre sconfitte invece contro Perugia e anche Trento. Non ci sono più speranze, l’unico obiettivo potrebbe essere quello di fermare gli umbri per dire di essere stati gli unici a rallentare Perugia in questo girone…



