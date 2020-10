Diretta Perugia Fermana/ Streaming video tv: per il riscatto (Serie C)

DIRETTA PERUGIA FERMANA: PER USCIRE DALLA CRISI

Perugia Fermana, in diretta dallo stadio Renato Curi del capoluogo umbro, è in programma alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 18 ottobre 2020: si scenderà in campo per la quinta giornata del girone B del campionato di Serie C 2020-2021. Inutile nascondersi, la diretta di Perugia Fermana si presenta come una partita che chiama al riscatto entrambe le formazioni. Il Perugia infatti è reduce dalla pesantissima sconfitta per 5-1 a Mantova di domenica scorsa, una batosta davvero dolorosa per una big come la compagine umbra. D’altro canto va detto che pure la Fermana ha perso, sconfitta in casa per 0-1 dal Padova, dunque pure i marchigiani cercheranno di riprendere quota dopo un passo falso. I numeri della classifica sono chiari: quattro punti per il Perugia, addirittura uno solo per la Fermana, serve dunque una svolta sia per gli umbri (che di certo non possono accontentarsi di una posizione di medio-bassa classifica) sia per i marchigiani che sono il fanalino di coda della classifica del girone B.

La diretta tv di Perugia Fermana non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

Le probabili formazioni di Perugia Fermana per i padroni di casa sono condizionate dalla botta di Mantova, dove gli umbri avevano proposto il seguente 4-3-3 di partenza: Fulignati in porta; Cancellotti, Sgarbi, Negro e Crialese davanti a lui nella difesa a quattro; centrocampisti Sounas, Burrai e Kouan, infine Falzerano, Bianchimano e Melchiorri a comporre il tridente d’attacco titolare. Anche la Fermana d’altronde deve ripartire da una sconfitta e domenica scorsa contro il Padova aveva schierato Ginestra in porta e davanti a lui questo 3-4-1-2: De Pascalis, Comotto e Scrosta nella difesa a tre; centrocampo a quattro con Iotti, Urbinati, Demirovic e Sperotto; Liguori nei panni del trequartista alle spalle dei due attaccanti Cognigni e Neglia.

Infine, diamo uno sguardo anche ai pronostici su Perugia Fermana in base a quanto ci dice l’agenzia Snai. Favoriti sulla carta i padroni di casa umbri, il segno 1 infatti è quotato a 1,50, mentre poi si sale per il pareggio (naturalmente segno X) che è quotato a 3,80 e si raggiunge infine 6,50 volte la posta in palio in caso di segno 2 per la vittoria della Fermana.



