DIRETTA/ Perugia Frosinone video streaming tv: umbri avanti nei precedenti

DIRETTA PERUGIA FROSINONE: TESTA A TESTA

Allo Stadio Renato Curi la diretta di Perugia Frosinone si è già giocata in altre sette occasioni. Il bilancio ci parla di tre successi per il grifone, due per i ciociari e un pareggio. L’ultimo precedente ci racconta dell’ultima vittoria degli umbri in casa contro questo avversario, un 3-1 del settembre 2019. La partita in questione vide andare avanti i leoni con Paganini dopo 120 secondi. Iemmello con una doppietta in appena 12′ la ribaltava, infallibile dal dischetto visto che trasformava così due calci di rigore.

Nella ripresa trovava gloria anche Kouan in grado di siglare la terza rete per i suoi. I ciociari non vincono in trasferta contro questo avversario dall’ottobre del 2014 a fronte di un match terminato col risultato di 0-1. Gli ospiti riuscirono a vincere una gara serratissima con il gol siglato da Dionisi al minuto 89. Subito dopo Ciofani sbagliava un calcio di rigore che avrebbe potuto portare a regalare ai suoi la possibilità di dilagare.

PERUGIA FROSINONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Perugia Frosinone sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

CIOCIARI REDUCI DA QUATTRO VITTORIE CONSECUTIVE

Perugia Frosinone, in diretta sabato 12 febbraio alle ore 16:15 dallo stadio Renato Curi di Perugia, è valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B. I grifoni sono reduci dalla vittoria conseguita in casa dell’Ascoli, con la gara terminata con il punteggio di 0-1. La squadra allenata da Massimiliano Alvini è tornata al successo, dopo la sconfitta subita nel precedente turno contro il Pordenone. Il Perugia occupa la decima posizione in classifica con 31 punti, ad una lunghezza di distanza dalla zona playoff.

Il Frosinone arriva alla gara del Curi, dopo aver battuto in casa il Vicenza con il risultato di 2-0. La compagine allenata da Fabio Grosso è in serie positiva, avendo vinto quattro gare consecutive in altrettante partite disputate. I ciociari si sono quindi portati a quota 37 punti, occupando la quinta posizione di classifica, in piena lotta per la promozione diretta. La gara di andata, disputata lo scorso settembre, si è conclusa a reti bianche con il punteggio di 0-0.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PERUGIA FROSINONE

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Perugia Frosinone, le quali si affronteranno nella gara valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B. L’allenatore dei padroni di casa, Massimiliano Alvini, dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 3-4-2-1, confermando la formazione vincente dell’ultima giornata. Ecco la probabile formazione titolare del Perugia: Chichizola; Angella, Dell’Orco, De Luca, Falzerano, Kouan, Lisi, Matos, Santoro, Segre, Sgarbi.

Il Frosinone, allenato da Fabio Grosso, dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-3. A supporto dell’unica punta Novakovich, dovrebbero essere confermati Zerbin e Ciano. Questa la probabile formazione titolare ciociara per il prossimo impegno di campionato contro il Perugia: Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali; Lulic, Boloca, Garritano; Zerbin, Ciano, Novakovich.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Perugia Frosinone di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Leggermente favoriti i padroni di casa, con il segno 1, abbinato al successo del Perugia, quotato 2.55. L’eventuale pareggio tra le due squadre, con segno X, è proposto a 3.05. La vittoria esterna del Frosinone, associata al segno 2 ha una quota di 2.85.



