Diretta/ Perugia Frosinone (risultato 0-0) video streaming tv: intervallo!

DIRETTA PERUGIA FROSINONE (RISULTATO 0-0): LISI SPRECA

Il primo cartellino giallo della squadra ospite, invece, viene rimediato da Rohden, punito per un fallo ai danni di Santoro. Al 23′ episodio che necessita dell’intervento VAR: Moro gonfia la rete ma il guardalinee segnala che sul cross precedente la palla è uscita. Il check conferma, rete annullata e risultato ancora fermo sullo 0-0. Al 27′ ci prova anche Boloca, pallone che termina fuori non di molto.

Il Perugia si rivede alla mezz’ora con l’ex Di Carmine ma il colpo di testa dell’attaccante trova la parata di Turati. Lo stesso centravanti scuola Fiorentina termina sul taccuino del direttore di gara qualche minuto più tardi. Prima dell’intervallo l’occasione più nitida del match: Lisi, lasciato solo in area di rigore, prova la conclusione al volo ma il pallone termina fuori di un soffio. Lo stesso difensore dei padroni di casa viene ammonito per un inutile fallo su Rohden. (Agg. Giulio Halasz)

DIRETTA PERUGIA FROSINONE (RISULTATO 0-0): ANGELLA PRIMO AMMONITO

Una sorpresa nella formazione del Frosinone: mister Grosso preferisce Moro a Mulattieri mentre in difesa è Kalaj a far coppia con Lucioni. Nel Perugia, invece, Luperini alle spalle di Matos e Di Carmine, uno degli ex della partita. Prime trame offensive di marca umbra: al 7′ la punizione calciata da Lisi viene ribattuta dall’area di rigore ospite a fatica. Sul fronte opposto serve l’uscita fuori area di Gori per evitare guai ai suoi sulla veloce ripartenza del Frosinone.

Al 17′ arriva il primo cartellino giallo dell’incontro: Angela commette fallo su Moro e viene sanzionato dal direttore di gara. Sulla punizione che ne scaturisce l’arbitro Feliciani segnala una irregolarità dei calciatori del Frosinone. (Agg. Giulio Halasz)

DIRETTA PERUGIA FROSINONE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Sta per iniziare Perugia Frosinone e le statistiche ci aiutano a capire meglio la situazione. Gli umbri hanno totalizzato 19 punti in casa contro 14 in trasferta, numeri invece molto equilibrati per i gol fatti (17 al Curi a 15) mentre la forbice è più ampia circa le reti subite, quattro in più in trasferta.

La capolista invece ha numeri spaziali con ben 35 punti messi a referto al Benito Stirpe, otto in più di quelli in trasferta. Maggiore il numero di gol segnati in casa con 27 a 21, grandi statistiche anche per la difesa con 11 incassati in esterna e 8 tra le mura amiche. Insomma, il fattore casa conta a Frosinone, ma i numeri rimangono sempre di altissimo livello e testimoniano un primo posto meritatissimo. (aggiornamento di Christian Attanasio)

PERUGIA FROSINONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Perugia Frosinone sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Perugia Frosinone in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Perugia Frosinone, partita valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B. Andiamo ora a vedere i precedenti tra umbri e ciociari. Il bilancio delle gare disputate allo stadio “Renato Curi” parla di otto partite: il bilancio parla di quattro vittorie dei biancorossi, due successi ospiti e altrettanti pareggi. La prima sfida risale al 19 marzo 2006, 2-1 in favore del Frosinone nel match valevole per il campionato di Lega Pro.

Il 18 novembre 2012, invece, la prima gara terminata con un pareggio, 2-2 grazie alle reti di Tozzi su calcio di rigore, Politano, Frara e Santoruvo. Per trovare il primo successo dei padroni di casa bisogna arrivare al 4 maggio 2014, 1-0 determinato dalla marcatura firmata da Moscati. L’ultimo incrocio, infine, è quello del 12 febbraio 2022: netto 3-0 in favore del Perugia in virtù della doppietta firmata da De Luca dopo il gol di Olivieri. (Giulio Halasz)

PUNTI CHE PESANO!

Perugia Frosinone, in diretta sabato 1 aprile 2023 alle ore 16.15 presso lo Stadio Renato Curi di Perugia, sarà una sfida valida per la 31^ giornata del campionato di Serie B. Castori e Grosso si giocano tanto, tantissimo questo pomeriggio: gli umbri punti importanti per la salvezza, i ciociari per la vittoria del campionato con annessa promozione in A.

Il Perugia è quindicesimo con 33 punti, frutto di nove vittorie, sei pareggi e quattordici sconfitte. Gli umbri arrivano a questo appuntamento dal colpo esterno per 0-2 contro il Cittadella. Il Frosinone, invece, è primo a quota 62 punti, a +6 sul Genoa e a +11 sul terzo posto. I ciociari nell’ultimo turno sono stati sorpresi 0-1 dal Cosenza.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA FROSINONE

Castori e Grosso alle prese con i soliti ballottaggi pre-partita, andiamo a disvelare i probabili undici della diretta Perugia Frosinone. Partiamo dagli umbri, il modulo è sempre lo stesso, il 3-5-2: Gori, Sgarbi, Angella, Struna, Casasola, Capezzi, Santoro, Lisi, Luperini, Di Carmine, Matos. Passiamo adesso alla capolista, ciociari schierati con il consueto 4-3-3: Turati, Oyono, Lucioni, Szyminski, Cotali, Garritano, Boloca, Gelli, Baez, Mulattieri, Caso.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a scoprire le quote per le scommesse della diretta Perugia Frosinone. Prendiamo spunto dai numeri di Eurobet: la vittoria del Perugia è a 3,20, il pareggio è a 3,20, mentre il successo del Frosinone è a 2,25. L’Under 2,5 è fissato a 1,60, con l’Over 2,5 a 2,20. Discorso diverso per Gol e No Gol, rispettivamente a 1,90 e 1,82.













