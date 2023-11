DIRETTA/ Perugia Gubbio (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 12 novembre 2023)

DIRETTA PERUGIA GUBBIO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Perugia e Gubbio evidenzia due squadre che si trovano rispettivamente al terzo e ottavo posto della classifica con 21 e 17 punti totalizzati. Padroni di casa che presentano, insieme alla Vis Pesaro, il dato più alto di pareggi all’interno di questo campionato: ben 6. La squadra di casa ha ottenuto solamente una sconfitta quest’anno arrivata nel match scorso affrontando l’Ancona. Fino a quel momento 11 risultati utili consecutivi.

Video/ Ancona Perugia (2-1) gol e highlights: nel finale accorcia Seghetti (Serie C, 5 novembre 2023)

Il gol realizzati risultano essere 15 mentre quelli subiti soltanto 9, certificandosi come la seconda difesa meno battuta dell’intero campionato, alla pari della Carrarese e sotto solamente alla capolista Torres. Ospiti che hanno preso solamente un gol in più rispetto ai padroni di casa. Con 10 gol subiti il Gubbio rappresenta la terza migliore difesa dell’intero campionato. Spaventa un po’ di più il dato offensivo con appena 12 gol realizzati proiettandosi all’undicesimo posto. Restando in tema marcatori da tenere d’occhio da una parte e dall’altra Seghetti per il Perugia; Montevago per il Gubbio. (Marco Genduso)

Video/ Gubbio Cesena (1-1) gol e highlights: Adamo risponde a Di Massimo (Serie C, 5 novembre 2023)

PERUGIA GUBBIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Perugia Gubbio sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Perugia Gubbio in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PERUGIA GUBBIO: IL DERBY UMBRO!

Perugia Gubbio, in diretta domenica 12 novembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Renato Curi di Perugia, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C. Ci si gioca tanto nella zona alta della classifica tra due squadre reduci da qualche partita tra luci e ombre.

DIRETTA/ Ancona Perugia (risultato finale 2-1): accorcia Seghetti (Serie C, 5 novembre 2023)

Il Perugia è terzo in classifica con 21 punti, frutto di cinque vittorie, sei pareggi e una sconfitta. Ko che è arrivato nell’ultimo turno, 2-1 contro l’Ancona. Il Gubbio, invece, occupa il settimo posto a quota 17 punti, raccolti grazie a quattro vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte. Rossoblu reduci dal pareggio per 1-1 contro il Cesena.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA GUBBIO

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Perugia Gubbio. Partiamo dalla compagine umbra, il modulo è il 4-3-1-2: Adamonis, Paz, Angella, Vulikic, Bozzolan, Ricci, Bartolomei, Kouan, Santoro, Matos, Cudrig. Passiamo adesso alla formazione eugubina, Braglia conferma il 3-4-1-2: Vettorel, Tozzuolo, Signorini, Dimarco, Mercandante, Mercati, Bulevardi, Morelli, Spina, Di Massimo, Udoh.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Perugia Gubbio vedono favorita la formazione di casa. Andiamo a scoprire i numeri grazie a Eurobet: la vittoria del Perugia è a 1,65, il pareggio è a 3,30, mentre il successo del Gubbio paga 4,90 volte la posta. L’Under 2,5 è a 1,52, mentre l’Over 2,5 è a 2,25. Infine Gol a 2,05 e No Gol a 1,60.











