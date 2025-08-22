Analisi della diretta Perugia Guidonia, presentazione delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni e possibile esito finale

DIRETTA PERUGIA GUIDONIA (RISULTATO 0-0): PRIMA CHIAMATA VAR PER LA SERIE C!

Dopo appena 5 minuti il Guidonia si rende pericoloso con un colpo di testa di Zuppel, sugli sviluppi di un’azione offensiva: bravo Gemello a bloccare senza difficoltà e a mantenere lo 0-0. La risposta del Perugia arriva al 13’, quando Joselito serve un ottimo pallone a Kanoute, che però colpisce solo l’esterno della rete. Al 24’ ecco un momento storico: arriva infatti la prima chiamata del VAR in Serie C, che assegna un rigore al Guidonia. Dagli undici metri si presenta Bernardotto, ma Gemello si conferma protagonista e neutralizza il tiro. Poco dopo, cartellino giallo a Giraudo per un intervento in ritardo su Mastrantonio. (agg. di Fabio Belli)

Diretta Perugia Guidonia: dove vedere la partita

La diretta Perugia Guidonia andrà in scena alle 21.15 e per chi non sarà presente allo stadio sarà trasmessa da Eurosport e Sky Sport, disponibili per tutti i possessori di un abbonamento, i canali di riferimento saranno Sky Sport, Sky Sport Calcio ed Eurosport, per lo streaming invece bisognerà affidarsi a SkyGo e NowTv, servizi di streaming di Sky Sport.

SI GIOCA

Passiamo alla diretta di Perugia Guidonia, ma da un punto di vista economico visto che mancano ancora dei minuti al fischio di inizio del matche che darà il via alla Serie C per queste due squadre. Non avendo precedenti di cui parlare, ci concentreremo su un testa a testa economico cosi da vedere sotto questo punto di vista chi potrebbe avere la meglio e chi no alla fine dei minuti regolamentari. Iniziamo parlando ovviamente dei padroni di casa, squadra che sul mercato vale 4 milioni a fronte di 27 giocatori in rosa, l’età media è di 27 anni quindi abbastanza alta sintomi di una squadra che vorrebbe puntare ai playoff grazie all’esperienza.

Invece la squadra laziale vale la metà sul mercato, anche se il valore si è alzato di un 20% abbondante dopo il salto di categoria. Età media più bassa che si appresta sui 24 anni, quindi una squadra giovane che quest’anno dovrebbe puntare alla salvezza. Vediamo se nei prossimi minuti quando l’arbitro fischierà l’inizio del match cosa succederà, noi vi invitiamo a rimanere su questa pagina per il commento live della diretta di Perugia Guidonia. (agg. Gianmarco Mannara)

Esordio nella stagione 2025/2026

Nella prima giornata del girone B di Serie C andrà in campo la diretta Perugia Guidonia allo Stadio Renato Curi, i grifoni padroni di casa ospiteranno una delle numerose neopromosse e proveranno a mettere in scena una migliore prestazione rispetto al pareggio 0-0 contro il Pontedera maturato nel primo turno di Coppa Italia di Serie C, e da cui sono usciti vittoriosi dopo i rigori.

Per i laziali invece i primi test contro squadre di Serie C non hanno dato le risposte sperate visto che sono arrivati un pareggio contro il Latina e soprattutto la sconfitta 1-0 contro il Benevento nel primo turno di Coppa Italia, dimostrando di avere ancora del lavoro da fare per raggiungere il livello.

Perugia Guidonia: probabili formazioni

Per affrontare la diretta Perugia Guidonia i due tecnici si dovrebbero affidare alle loro formazioni tipo che per Vincenzo Cangelosi, allenatore dei grifoni, è il 4-2-3-1, con Gemello tra i pali, difesa composta da Gomez e Giraudo come terzini e Dell’Orco e Riccardi i due centrali, Giunti e Tumbarello sono i due mediani, Montevago la punta supportata da Ryder Matos, Torrasi e Bacchin come trequartisti. Ciro Ginestra invece riproporrà il suo 3-5-1-1 con Stellato, Mulè, Cristini ed Esempio, Zappella, Mastrantonio, Santoro, Sannipoli ed Errico, Spavone e Bernardotto.

Pronostici Perugia Guidonia: possibile esito finale

La diretta Perugia Guidonia potrebbe sembrare avere una favorita per la vittoria finale, ovvero i grifoni, per via della loro maggiore conoscenza e abitudine della categoria, e per le difficoltà che la neopromossa laziale ha mostrato dopo le prime uscite ufficiali. Essendo però la prima giornata il risultato finale potrebbe invece regalare qualche sorpresa e portare gli ospiti ha strappare un punto che sarebbe molto importante per presentarsi alle proprie avversarie come capace di fermare una delle possibili favoriti per la lotta promozione diretta o tramite i playoff.